El Puerto de Algeciras invertirá más de 50 millones de euros en desplegar el OPS en las terminales de contenedores

El Consejo de administración de las Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA) ha aprobado remitir a Puertos del Estado para su elevación al Consejo de Ministros a fin de obtener la autorización correspondiente, por tener un valor superior a 12 millones de euros, para la contratación del grueso de las obras para dotar a las terminales de contenedores del Puerto de Algeciras de OPS (OnShore Power Supply).

Según ha explicado en una nota, se trata de unos trabajos que ascienden a 70,5 millones de euros que asumirá la APBA con el respaldo de fondos del Mecanismo Conectar Europa (Fondos CEF). Además de los muelles Juan Carlos I e Isla Verde Exterior, el expediente recoge la electrificación de ambos rompeolas, es decir, tanto el Dique Norte, como el Dique Exento, así como la zona ro-ro de Isla Verde Exterior.

El proyecto se divide en lotes, con 50,1 millones destinados a ambas terminales, 20 megawatios (MW) de potencia y ocho conexiones, y 20,4 millones de euros y 9 MW de potencia para el resto de muelles citados.

Asimismo, la APBA ha señalado que acaba de adjudicar a Tecuni la ejecución del desarrollo del sistema OPS tanto en el Puerto de Tarifa como en los atraques 7B y 8 --usados por la flota que opera con Ceuta-- de la terminal de pasajeros del Puerto de Algeciras por 2,4 y 1,6 millones de euros, respectivamente. En ambos casos el plazo de ejecución es de diez meses.

Se trata de un proyecto financiado con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (MRR) NextGenerationEU dirigidos a financiar actuaciones en mejoras de sostenibilidad y eficiencia energética. El despliegue del OPS durante los próximos años en los muelles gestionados por la APBA absorberá un presupuesto de 92 millones de euros. La inversión, integrada en la Estrategia Verde de la institución, permitirá eliminar emisiones, ruidos y vibraciones mientras los buques permanecen atracados en puerto.

En la actualidad la APBA está ejecutando la red de distribución de media tensión y centro de seccionamiento del Puerto de Algeciras, así como las obras para ofertar a la flota OPS en Isla Verde Interior y el Muelle Príncipe Felipe. Esta semana está previsto que llegue la tercera de las subestaciones de las que dispondrá este muelle.

La APBA ha indicado que para poder hacer frente al reto de la descarbonización, a los proyectos OPS le precede una inversión de la APBA de otros 40 millones de euros necesarios para permitir al Puerto de Algeciras disponer de suficiente potencia eléctrica y seguridad en el suministro.

Así, en 2021 la subestación Isla Verde, en el Puerto de Algeciras, por fin quedaba conectada a la subestación Cañuelo, a través de una línea de alta tensión y doble circuito de 66 kilovoltios (kV). Esto le permite disponer de una potencia eléctrica de 78 megavoltiamperios (MVA) con posibilidad de ampliación si la demanda lo requiriera.