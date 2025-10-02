El Puerto de Almería acoge el encuentro anual de Puertos del Estado con las 28 autoridades portuarias

Presidentes y directores de las 28 autoridades portuarias del sistema portuario de interés general, reunidos en el Puerto de Almería. - APA

ALMERÍA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Almería acoge hasta este viernes el encuentro de presidentes y directores de las 28 autoridades portuarias del sistema portuario de interés general, una reunión anual de Puertos del Estado que, en el formato actual, por primera vez, tiene lugar en un puerto de interés general y en la que se abordan temas que "refuercen la competitividad" del sistema portuario de titularidad estatal.

En la reunión se ha evaluado el estado de varias iniciativas que impulsa Puertos del Estado, entre ellas el Reglamento de Explotación y Policía, el Plan de digitalización, el pliego general de concesiones y el reglamento de mercancías peligrosas, según ha indicado la Autoridad Portuaria de Almería (APA) en un comunicado.

Asimismo, se ha abordado el respaldo institucional del organismo a la proyección internacional de los puertos españoles, con especial atención a la puesta en marcha de un Foro Iberoamericano de Puertos.

Este encuentro ha sido inaugurado por el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, quien ha destacado la iniciativa de celebrar estas reuniones en las autoridades portuarias donde se ubican los 46 puertos de interés general.

Santano ha asegurado que las inversiones previstas para 2026 en el sistema portuario español son de 1.600 millones de euros, "lo que ayudará a reforzar los puertos en áreas clave como infraestructuras, sostenibilidad o conectividad".

Además, ha recordado que la política portuaria se enmarca en una "estrategia clara y decidida que tiene como objetivo la descarbonización del transporte, lo que va a llevar a la transformación del sistema portuario español hacia un modelo más competitivo para dar respuesta a los retos del futuro".

Durante su intervención, la presidenta de la APA, Rosario Soto, ha señalado que "este encuentro anual refuerza la colaboración y cooperación entre las 28 autoridades portuarias y permite encontrar sinergias para alcanzar metas más ambiciosas".

"Además, contribuye a visibilizar y dar a conocer al ciudadano el sistema portuario y su funcionamiento, para que este haga cada puerto suyo como se apuesta en la dimensión social del Marco Estratégico de Puertos del Estado de octubre de 2022", ha añadido.

Por su parte, el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, ha subrayado la cooperación entre el Ministerio de Transportes, Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias "para afrontar los retos derivados de la incertidumbre global".

En este sentido, ha manifestado que "desde la Unión Europea (UE) se pretende contar a finales de 2025 con la Estrategia Portuaria Europea y la Estrategia de la Industria Marítima Europea, donde se abordarán los temas que afectan a la política portuaria de los Estados miembros para mejorar su posicionamiento frente a países terceros".

El secretario general de Transporte Aéreo y Marítimo, Benito Núñez, ha insistido en la "necesidad de una convergencia normativa real entre las medidas europeas y la estrategia global de la OMI para liderar una transición ecológica ordenada en el transporte marítimo", al tiempo que ha apuntado los trabajos realizados por parte de España en torno a la revisión que la Comisión Europea hará en 2026 sobre el reglamento relativo al Régimen de Comercio de Emisiones de la UE en el sector marítimo (ETS marítimo).