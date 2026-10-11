El Puerto de Almería destina casi 1,9 millones a renovar dos pasarelas de embarque deterioradas tras 30 años de servicio

Archivo - Pasarela del Puerto de Almería. - APA - Archivo

ALMERÍA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha sacado a licitación por 1.893.958 euros la reforma de las pasarelas 2 y 3 del Muelle de Ribera II, dos instalaciones destinadas al embarque y desembarque de pasajeros que cuentan con unos 30 años de antigüedad.

Según recoge la documentación del proyecto, consultada por Europa Press, las pasarelas presentan un "estado de deterioro avanzado" debido a su exposición al ambiente marino, el viento y la radiación solar, así como al uso intensivo.

La actuación, con un plazo de ejecución previsto de seis meses, permitirá renovar unas instalaciones para las que las reparaciones parciales ya no resultan suficientes y adaptarlas al incremento de escalas de buques de mayor capacidad, como los cruceros cuya llegada pretende fomentar el puerto.

El proyecto contempla la intervención sobre más de 2.400 metros cuadrados de estas galerías elevadas, que conectan la Estación Marítima con la zona de atraque de los buques a lo largo de un recorrido de casi 400 metros. La reforma se centrará en renovar por completo las cubiertas y los cerramientos, aunque se conservarán las plataformas de tránsito y la estructura principal que las sostiene.

En concreto, las obras incluyen el desmontaje de la cobertura actual y su sustitución por una nueva envolvente, con laterales acristalados y una cubierta metálica con aislamiento térmico.

Las pasarelas tendrán un diseño similar al de la número 6, ya renovada, con vidrio de seguridad, estructuras de acero galvanizado resistentes al ambiente marino, acabados en tonos grises e iluminación led continua.

La nueva configuración permitirá proteger a los viajeros del sol y del viento, además de favorecer la ventilación natural del interior sin necesidad de climatización. También se mejorarán las condiciones de accesibilidad, con la eliminación de barreras arquitectónicas, y se incorporarán elementos de señalización, vigilancia y seguridad.

La intervención mantendrá, además, el recorrido elevado que separa el tránsito de pasajeros de la circulación de vehículos por el recinto portuario, donde confluyen zonas de acceso restringido y espacios destinados a operaciones de embarque y desembarque.

PLAN DE RENOVACIÓN DE PASARELAS

Esta actuación se enmarca en el plan de renovación de pasarelas 2024-2028 de la APA, que prevé una inversión cercana a los diez millones de euros para modernizar los accesos peatonales a los buques.

La entidad portuaria ya ha puesto en servicio la nueva pasarela 6 y sus conexiones móviles, en las que ha invertido 2,8 millones de euros, mientras que el pasado mes de mayo licitó por otros 1,1 millones una nueva pasarela móvil para la rampa 2, destinada a conectar las galerías elevadas con los ferris.

La renovación se produce después de que el Puerto de Almería haya cerrado la Operación Paso del Estrecho (OPE) de 2026 con 603.640 pasajeros y 151.782 vehículos, unas cifras que lo sitúan como el segundo puerto del sistema nacional en este dispositivo, por detrás de Algeciras. Durante la campaña ha mantenido conexiones con Melilla, Nador, Orán y Ghazaouet.