El Puerto de Almería instala una planta solar fotovoltaica para autoconsumo en el Puesto de Control Fronterizo

Archivo - Instalación solar fotovoltaica en la cubierta del PCF en el Puerto de Almería. - APA - Archivo

ALMERÍA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha concluido la instalación de una nueva planta solar fotovoltaica para autoconsumo en la cubierta del edificio del Puesto de Control Fronterizo (PCF) frente al Muelle de Ribera -Poniente del Puerto de Almería con el objetivo de alcanzar la huella de carbono "cero" en cuanto a consumo directo de energía eléctrica.

Para la instalación de la planta solar fotovoltaica de 80 kilovatios (kw) en el PCF, en la que se han invertido 81.083,16 euros, la APA ha recibido una ayuda de la Unión Europea con cargo al Fondo NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia.

En una nota, la APA ha asegurado que con esta planta solar aumentará su contribución a la reducción de emisiones de dióxido de carbono, "promoviendo la sostenibilidad y el uso responsable de los recursos naturales, alineada con las políticas ambientales nacionales e internacionales".