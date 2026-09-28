El Puerto de Almería licita por 1,37 millones la dirección y control de obras para ampliar el Muelle de Pechina

Archivo - Muelle de Pechina en el Puerto de Almería. - APA - Archivo

ALMERÍA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha sacado a licitación por un importe superior a los 1,37 millones de euros el contrato para la dirección y coordinación de las obras destinadas a ampliar el Muelle de Pechina, las cuales salieron a concurso público el pasado mes de abril por más de 30,6 millones de euros sin que, hasta el momento, conste adjudicatario.

Mediante este nuevo contrato se pretende garantizar el control técnico y seguimiento económico de las obras, así como el cumplimiento de las condiciones ambientales, de calidad y de seguridad y salud aparejadas a unos trabajos con lo que se ampliará el muelle en 260 metros de longitud de atraque con un calado de 18 metros, según recoge la memoria de la actuación consultada por Europa Press.

La dirección de obra se extenderá por un periodo de 29 meses, esto es, siete más de los que prevé la actuación, para la que se cerró el plazo de admisión de ofertas el pasado 30 de junio y con la que se espera atraer inversión e incrementar los tráficos portuarios.

La ampliación del Muelle de Pechina generará una explanada de cinco hectáreas de superficie. El incremento de la línea de atraque, que conllevará una gran actuación de dragado, contará con una solución de cajones de hormigón armado de 100 a 200 kilos.

El muelle quedará trasdosado en una longitud de 215 metros y supondrá una ampliación de la explanada existente, mientras que los 45 metros restantes quedarán sin trasdosar para ejecutar el cierre de la explanada, lo que permitirá posibles ampliaciones futuras del muelle en fases posteriores y sucesivas.

Esta actuación tiene carácter estratégico y ha sido beneficiaria de seis millones de euros de fondos europeos del Mecanismo Conectar Europa (CEF) 2021-2027 para el impulso de una red transeuropea de transporte eficiente y sostenible.