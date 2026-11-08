El Puerto de Almería prepara el Puesto de Control Fronterizo para acoger a Capitanía y Salvamento Marítimo

Archivo - Edificio de Capitanía Marítima y torre de Salvamento Marítimo en el Muelle de Levante del Puerto de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El traslado de Capitanía Marítima y del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo desde sus actuales dependencias en el Muelle de Levante hasta el Puesto de Control Fronterizo (PCF) del Puerto de Almería avanza con la salida a licitación de dos contratos por un presupuesto conjunto de 250.711 euros para acondicionar las futuras instalaciones de ambos organismos.

Los dos procedimientos, licitados por la empresa pública Tragsa, forman parte de la reforma de los 1.510 metros cuadrados de la segunda planta del edificio, situado en la zona de Ribera-Poniente, que acogerá las nuevas dependencias.

El contrato de mayor importe, con un presupuesto de 208.609 euros, está dividido en tres lotes y contempla el suministro de equipos de iluminación, cuadros eléctricos y un grupo electrógeno con su cuadro de salida. El segundo, por 42.102 euros, corresponde al suministro de materiales de construcción.

Según la documentación consultada por Europa Press, las nuevas instalaciones contarán con un grupo electrógeno automático y un sistema que permitirá cambiar entre fuentes de alimentación "sin interrupción perceptible entre fuentes válidas y sincronizadas" en la zona de Salvamento Marítimo, para reducir el riesgo de cortes eléctricos que afecten al funcionamiento del servicio.

El documento también contempla el suministro de 318 luminarias LED, de las que 79 corresponden a alumbrado de emergencia para zonas de evacuación y espacios abiertos.

Según explicó la Autoridad Portuaria de Almería (APA) esta planta se encontraba entonces "en estado bruto" y era "totalmente diáfana", aunque el proyecto básico ya había definido la distribución de los espacios para ambos organismos, que contarán con accesos independientes y una reserva de 30 plazas de aparcamiento para su personal.

La APA encargó en mayo a Tragsa la redacción del proyecto de ejecución, la dirección de obra, la coordinación de seguridad y salud y los trabajos de reforma y adaptación del inmueble, con una inversión global estimada en 2,4 millones de euros, financiada con fondos propios de la institución portuaria.

TRASLADO PREVISTO A PARTIR DE JUNIO DE 2027

La previsión trasladada por la APA el pasado septiembre sitúa el comienzo de la reubicación de Capitanía Marítima y Salvamento Marítimo a partir de junio de 2027, conforme al calendario abordado con la Dirección General de la Marina Mercante y Puertos del Estado.

El convenio, firmado en febrero de 2026 entre la Autoridad Portuaria y la Dirección General de la Marina Mercante tras unas negociaciones iniciadas en enero de 2024, establece que ambos organismos deberán trasladarse a sus nuevas instalaciones en un plazo máximo de tres meses.

La presidenta de la APA, Rosario Soto, defendió al firmarse el convenio que "liberar estas instalaciones para disfrute ciudadano es necesario", al considerar que se encuentran en el "epicentro de la integración urbana del puerto".