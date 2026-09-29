El Puerto de Almería renueva su valla perimetral con un diseño ornamental que combina seguridad y estética

Nuevo vallado perimetral de forja ornamental instalado en el Puerto de Almería. - APA

ALMERÍA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha iniciado la renovación de la parte de la valla perimetral del Puerto de Almería que no puede ser eliminada mediante la instalación de cerrajería ornamental, una actuación que compatibiliza la seguridad con la mejora estética de la fachada portuaria junto a la Vía Parque y cuya inversión total rondará el millón de euros.

La renovación se ha iniciado después de la eliminación de 300 metros de vallado por levante y poniente y se enmarca en los trabajos de apertura y embellecimiento del puerto que la APA desarrolla en paralelo a la mejora de los servicios y de la obra portuaria para incrementar tráficos.

La actuación continuará en una segunda fase desde Ribera II hasta el tinglado, con la sustitución de aproximadamente otros 900 metros de vallado, según ha informado la entidad portuaria en una nota.

La presidenta de la APA, Rosario Soto, ha señalado que han hecho "un esfuerzo presupuestario" para dotar al recinto de una valla "de calidad" acorde con un puerto "internacional y del Estado".

"Hemos apostado por una valla clásica, de forja ornamental, cabe recordar que la Autoridad Portuaria de Almería ejecuta las obras con fondos propios, que derivan del beneficio de la actividad portuaria", ha señalado.

En una primera fase, incluida en la actuación de ampliación del tercer carril y mejora de la vía de servicio de Ribera, el puerto ha sustituido 300 metros de la antigua cerca por una de forja ornamental de 1,8 metros de altura y termolacada en negro para mejorar su conservación.

La APA ha invertido 731.853 euros en estas obras, que ha ejecutado la UTE Sumas-Glesa y que se han completado con el revestimiento del murete de base con travertino, similar al utilizado en el Varadero y al presente en el parque Nicolás Salmerón.

La entidad ha señalado que esta intervención mantiene su apuesta por elementos comunes entre el puerto y la ciudad con el objetivo de que "prevalezca la sintonía en la estética arquitectónica".

La segunda fase estará incluida en la obra de reordenación de la zona de espera de pasajeros de Ribera II, que supondrá también un cambio sustancial en la entrada del puerto hacia la estación marítima y que la APA prevé licitar en el último cuatrimestre del año con un presupuesto de en torno a 2,5 millones de euros.

En conjunto, la ampliación del tercer carril y mejora de la vía de servicio de Ribera y la reordenación de la zona de espera de pasajeros de Ribera II suponen una inversión de unos 3,3 millones de euros.

NUEVO CARRIL Y ACERADO

Por otro lado, la APA ha ejecutado la ampliación del tercer carril que conecta Ribera con la rotonda de entrada al Puerto de Almería por Pescadería, que está operativo desde el inicio de la Operación Paso del Estrecho y ha permitido mejorar el flujo de tráfico durante los meses en los que se dispara el número de usuarios.

Las obras han consistido en la demolición del acerado existente, la dotación de un carril adicional y la ejecución de un nuevo acerado perimetral para favorecer una "mayor fluidez en el tránsito de acceso y salida del puerto".