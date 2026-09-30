Puerto y Ayuntamiento de Huelva celebran la autorización para licitar las obras de la ZAL

El presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, y la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, en una atención a medios valorando la autorización por parte del Consejo de Ministros de la licitación de la ZAL. - PUERTO DE HUELVA

HUELVA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Huelva ha valorado de forma "muy positiva" la autorización por parte del Consejo de Ministros de la licitación del proyecto de acondicionamiento y urbanización de los terrenos de la Punta del Sebo, donde se desarrollará la futura Zona de Actividades Logísticas (ZAL), una actuación estratégica que cuenta con una inversión superior a los 20 millones de euros (IVA no incluido) de fondos propios y que permitirá avanzar de forma decisiva en la consolidación de Huelva como nodo logístico e industrial de referencia en el sur de Europa.

Así lo ha manifestado el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, junto a la alcaldesa de la ciudad, Pilar Miranda, ante los medios de comunicación dada la "relevancia" de esta actuación para el desarrollo económico y logístico del Puerto y también de la ciudad, y del "alcance de una inversión llamada a transformar este espacio estratégico y generar nuevas oportunidades de crecimiento y empleo para Huelva", según ha indicado la entidad en una nota de prensa.

De este modo, la actuación contempla la ejecución de la red viaria y de todas las infraestructuras urbanas necesarias para posibilitar la implantación de actividades logísticas e industriales en este espacio estratégico, incluyendo redes de abastecimiento, saneamiento, drenaje de aguas pluviales, electricidad, telecomunicaciones, alumbrado público y riego, así como actuaciones de adecuación topográfica, tratamiento ambiental del suelo e integración paisajística.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, Alberto Santana, ha asegurado que "esta autorización supone un paso decisivo para hacer realidad uno de los proyectos con mayor capacidad transformadora para el desarrollo económico y logístico de Huelva y su entorno"

Santana ha destacado que la futura ZAL "permitirá aportar valor añadido a la actividad portuaria, atraer nuevas inversiones y generar empleo de calidad". "Una vez terminada la obra, se construirán naves industriales vinculadas a la logística, el transporte, la distribución y las actividades complementarias de sectores estratégicos como la industria y la agroalimentación".

Por su parte, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha señalado que la ZAL es "una oportunidad para ubicar actividad logística con valor añadido en Huelva". "Gracias a ella pasaremos de ser un puerto de paso a ser un puerto de destino, ya que va a permitir que se desarrolle toda una industria transformadora y generar actividad en el territorio. Significa que el contenedor que llegue a Huelva se abra en Huelva".

"Se trata de una gran noticia que sumada a las últimas que hemos tenido en la ciudad como la inauguración de CirCular o la primera piedra del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, demuestran que la revolución industrial verde y sostenible de Europa ya es una realidad en Huelva", ha señalado.

Además, ha indicado que es un proyecto que tuvo "la oportunidad" de poner en marcha como presidenta del Puerto. "Hablamos de una presentación inicial del proyecto en 2020. Y que ahora como alcaldesa, al igual que hace unas semanas con el Muelle de Levante, veo como se hace realidad seis años después. Por ello, quiero felicitar a Alberto Santana y todo su equipo por haber seguido adelante, por el trabajo de estos meses y conseguir la aprobación definitiva".

"Me gustaría destacar una vez más que se trata de una inversión con fondos propios del Puerto de Huelva, ejecutada con el dinero generado por la actividad portuaria. El Gobierno aprueba, pero no invierte. Es un dinero generado con el sudor de la comunidad portuaria onubense que revertirá en la propia ciudad. Enhorabuena a todos por vuestro trabajo", ha abundado.

El presidente del Puerto de Huelva ha recordado que esta autorización llega pocos días después de que el Consejo de Administración aprobara el otorgamiento de una concesión a ZAL Huelva, S.A. para la construcción y explotación de esta infraestructura logística sobre una superficie superior a 147.000 metros cuadrados y por un periodo de 50 años.

"Estamos hablando de una actuación llamada a reforzar la competitividad del Puerto de Huelva y su capacidad para captar nuevas actividades empresariales", ha agregado.

La ZAL permitirá, según ha remarcado, "ampliar la oferta de servicios logísticos y avanzar en la diversificación económica del entorno portuario, fortaleciendo nuestro papel como plataforma logística e intermodal de referencia".

Asimismo, ha subrayado que el desarrollo de la ZAL contribuirá a "impulsar los tráficos intermodales, favorecer la implantación de nuevas empresas y generar sinergias con los proyectos industriales y energéticos que se están desarrollando en el área de influencia del puerto".

Finalmente, Santana ha agradecido el respaldo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y de Puertos del Estado a una actuación que "representa una apuesta por el crecimiento económico sostenible, la creación de empleo y el fortalecimiento del tejido productivo de Huelva, consolidando al Puerto de Huelva como una infraestructura estratégica al servicio del desarrollo de nuestro territorio".