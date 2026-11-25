La presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), Teófila Martínez, en una visita a las obras de la conexión entre los dos tramos en los que hasta ahora se subdividía el túnel de acceso a la Nueva Terminal de Contenedores (NTC). - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ (APBC)

CÁDIZ 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) ha culminado esta semana la conexión entre los dos tramos en los que hasta ahora se subdividía el túnel de acceso a la Nueva Terminal de Contenedores (NTC).

En una nota, la APBC ha indicado que en una visita a las obras en la mañana de este miércoles se ha podido comprobar que el túnel se encuentra ya comunicado en toda su longitud, lo que supone "un importante avance" y permite afrontar la recta final de los trabajos.

Durante los últimos dos meses y medio se han excavado en mina los 150 metros pendientes de material que separaba ambos tramos, unos 10.000 m2, alcanzando uno de los principales hitos en la complicada ejecución de esta infraestructura estratégica para el desarrollo del puerto gaditano.

Los trabajos en esta zona deben completarse rebajando la cota de la excavación realizada, donde se ejecutará la solera inferior de hormigón armado de cierre de la estructura.

Según las previsiones de la Autoridad Portuaria, la obra civil estará finalizada en verano de 2027 y en el último trimestre del próximo año estarán ejecutadas todas las instalaciones del túnel.

El vial, que conectará la Nueva Terminal de Contenedores con la avenida de Astilleros, tiene una longitud total de 1,2 kilómetros, de los que 870 metros discurren en túnel, en gran parte bajo los terrenos concesionados por la Autoridad Portuaria a Navantia Reparaciones Cádiz.

La conexión de ambos tramos del túnel supone un hito especialmente significativo teniendo en cuenta la complejidad técnica de esta infraestructura y las dificultades que han marcado su ejecución desde el inicio de las obras, en noviembre de 2014.

Como se ha apuntado, la Autoridad Portuaria resolvió el contrato inicial en junio de 2017, debido a distintos problemas surgidos durante su ejecución y tras inundarse por completo la parte del túnel construida hasta entonces. Desde mayo de 2019, la APBC ha desarrollado distintas actuaciones encaminadas a recuperar la infraestructura, reparando las vías de agua que la mantenían inundada, procediendo a su vaciado y estabilizando las partes de la estructura que presentaban riesgo de deterioro.

Asimismo, se ha completado el tratamiento mediante 'jet grouting' en el trasdós de las pantallas y micropilotes del túnel, con el objetivo de garantizar la durabilidad de la estructura y solventar las patologías derivadas de los defectos constructivos de la primera fase.

Los trabajos afrontan ahora su tramo final, que incluye la terminación de la obra civil, la pavimentación interior, la ejecución de las instalaciones del túnel, las actuaciones viarias en superficie para adaptarse a las infraestructuras de Navantia y otras obras auxiliares necesarias.

En paralelo, la Autoridad Portuaria trabaja en la remodelación de la rotonda de Los Bomberos, donde se localizará el emboque del túnel y que deberá adaptarse tanto a la nueva conexión portuaria como al futuro desdoble de la avenida Industrial, a ejecutar por el Ayuntamiento.

La construcción de este acceso en túnel responde a la necesidad de compatibilizar el tráfico de vehículos pesados que generará la Nueva Terminal de Contenedores a pleno rendimiento con la actividad del astillero gaditano.

Sobre el túnel discurre, además, la plataforma ferroviaria de mercancías que dará servicio a la nueva terminal, otra de las infraestructuras estratégicas para garantizar su competitividad y potenciar la intermodalidad del Puerto de la Bahía de Cádiz.

Con la conexión entre los tramos la Autoridad Portuaria supera uno de los principales retos constructivos de este proyecto y da un paso decisivo hacia la finalización de las infraestructuras de conectividad terrestre de la Nueva Terminal de Contenedores.