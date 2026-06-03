El Puerto de Cádiz invierte 776.000 euros en la mejora de la pavimentación de sus instalaciones

Un barco en el muelle de La Cabezuela-Puerto Real - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

CÁDIZ 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) invertirá 776.000 euros en la adecuación de pavimentos de sus instalaciones, en la zona de operaciones de La Cabezuela-Puerto Real y la zona pesquera de El Puerto de Santa María y Cádiz --lonjas y mercado de mayoristas--, y en la nueva señalización de seguridad vial interior y exterior.

La APBC ha indicado en una nota que la actuación responde a "la necesidad de mejorar" el estado de conservación, la seguridad y la operatividad de las distintas zonas portuarias, que debido al uso intensivo y al paso del tiempo, presentan "deficiencias" en sus pavimentos, señalización y organización de espacios.

Los trabajos contemplan la reorganización de espacios en lonjas y mercados, la delimitación de áreas de circulación y operación y la corrección de las patologías existentes en La Cabezuela-Puerto Real, en el muelle Sur y en el muelle Oeste.

Estas actuaciones permitirán renovar firmes deteriorados, corregir problemas de drenaje, reforzar áreas de circulación y operación, actualizar la señalización y optimizar la distribución de espacios en las zonas pesqueras.

Con ello se busca mejorar la movilidad de vehículos, maquinaria y peatones, incrementar la seguridad y favorecer una gestión más eficiente de la actividad portuaria.

El plazo previsto para la ejecución de las obras es de cuatro meses y medio.