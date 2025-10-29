El Puerto de Cádiz lleva su compromiso con la sostenibilidad a un encuentro empresarial en Tánger

Vista del Puerto de Cádiz en una imagen de archivo. - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

CÁDIZ 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) participa este miércoles y jueves en el XI Encuentro Empresarial Hispano-Marroquí del sector Marítimo, Transporte y Logística, que se celebra en Tánger (Marruecos), con el objetivo de mostrar su compromiso con la sostenibilidad.

El encuentro está organizado bajo los auspicios del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa de España en colaboración con las Oficinas Económicas y Comerciales de la Embajada de España en Marruecos, ha indicado la APBC en una nota.

Bajo el lema 'Horizonte 2030: Hacia una conectividad marítima, transporte y Logística inteligente y sostenible', el encuentro reúne a una importante representación de empresas e instituciones de ambos países, en el que se refleja "la voluntad compartida" de reforzar la cooperación euromediterránea y de construir cadenas logísticas "más inteligentes, sostenibles y resilientes".

La participación de la APBC en este foro pone de relieve la importancia de "involucrarse activamente" en espacios internacionales de diálogo y colaboración, donde se comparten experiencias, se generan sinergias y se abren nuevas oportunidades de negocio en el ámbito marítimo y logístico.

Para la Autoridad Portuaria, este tipo de encuentros permite, además, posicionar a la Bahía de Cádiz como "un puerto estratégico" en el eje Sur de Europa-Norte de África, consolidando su papel como "plataforma logística clave entre ambos continentes".

Durante las jornadas, la APBC presentará su oferta de infraestructuras y servicios, así como sus avances en materia de sostenibilidad, digitalización y eficiencia energética, reafirmando con ello su "compromiso" con un modelo portuario "más verde y competitivo".

La presencia de esta entidad en Tánger se enmarca en su estrategia de impulso a la internacionalización y al desarrollo sostenible del sistema portuario, en línea con los objetivos europeos y globales de la Agenda 2030.