El Puerto de Cádiz muestra en una jornada su fortaleza con el transporte marítimo a corta distancia

CÁDIZ 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) y la Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia (SPC Spain) han celebrado la jornada 'Cádiz, Puerto verde y azul: impulsando el transporte marítimo a corta distancia', en el marco del Maritime Blue Growth.

En esta jornada, la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, ha reafirmado el compromiso del Puerto por impulsar nuevas rutas marítimas con Canarias y Marruecos, así como de fortalecer la colaboración con los operadores logísticos y seguir avanzando en la transformación verde y digital del puerto.

En una nota, la APBC ha informado de que el encuentro, que tuvo lugar este pasado miércoles en el Palacio de Congresos de Cádiz, contó con una importante representación institucional y de agentes del sector, poniéndose de manifiesto "la fortaleza" del puerto gaditano en este ámbito.

El alcalde de la ciudad de Cádiz, Bruno García, destacó en la inauguración el trabajo de la APBC por "potenciar el transporte marítimo de corta distancia que conecte lugares como Canarias y Marruecos", considerando que "es una visión de puerto que actúa como una conexión atlántica-mediterránea, como puente de intercambio y cooperación". En este sentido, añadió que el puerto gaditano "debe jugar un papel clave en este tipo de rutas de corta distancia".

La delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, subrayó también la importancia de la suma de esfuerzos entre administraciones públicas, Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz y la Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia, para "apostar por esta interesante jornada como punto de encuentro para impulsar el sector, destacar la sostenibilidad y generar sinergias".

Así, se refirió al respaldo del Gobierno andaluz al congreso Maritime Blue Growth, además de resaltar el potencial de los puertos, el compromiso de la Junta con el ámbito logístico portuario, la descarbonización y el apoyo prioritario a la economía azul.

Tras la bienvenida institucional, la primera mesa redonda, 'El Puerto de Cádiz en las rutas marítimas de Corta Distancia: Conexiones con Canarias y Marruecos', abordó asuntos como la recuperación el tráfico de contenedores de Cádiz con Marruecos, las ventajas competitivas del servicio de pasajeros y carga rodada con Canarias, las inversiones y desarrollos infraestructurales del propio puerto.

Posteriormente, se sucedieron otros tres paneles, en concreto, 'Descarbonización del transporte marítimo y gestión medioambiental en los puertos', 'Retos y oportunidades de los servicios de Transporte Marítimo de Corta Distancia' y 'Sinergias entre puerto, operadores y clientes'.

A través de las diferentes intervenciones, el Puerto de la Bahía de Cádiz dejó clara su apuesta por el transporte marítimo de corta distancia, una alternativa "sostenible y competitiva" que contribuye a descongestionar las carreteras, reducir la huella de carbono y reforzar la intermodalidad.