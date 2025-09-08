El Puerto de Cádiz participará en una docena de eventos promocionales en el último cuatrimestre de 2025

CÁDIZ 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) participará en una docena de encuentros comerciales, nacionales e internacionales, en el último cuatrimestre de 2025, según ha anunciado la Autoridad Portuaria, que ha recordado que el Plan de Acción Comercial diseñado tiene como objetivo fundamental promocionar tanto al puerto como a sus clientes a través de misiones comerciales directas, participación en ferias y eventos y organización de jornadas monográficas, entre otras acciones.

En una nota, ha señalado que, con este objetivo de fondo, en lo que resta de año la APBC estará presente en encuentros relacionados con cruceros, logística, construcción naval, transporte marítimo y economía azul, entre otros. Así, el primero en el calendario es Seatrade Europe, el evento de cruceros más grande de Europa, que se celebra en la ciudad de Hamburgo (Alemania), entre los días 10 y 12 de septiembre.

Además, el puerto gaditano también estará presente este mes en el 10º Foro sobre la Organización Mundial de Ciudades y Puertos Logísticos, que se celebrará en Valencia los días 24 y 25 y ya en octubre, del 1 al 3, aprovechará su presencia en Fruit Attraction en Madrid para promocionar sus infraestructuras y servicios dentro del sector logístico hortofrutícola.

Según ha indicado la APBC, los días 29 y 30 se dará cita en Tánger, sede del XI Encuentro Hispano-Marroquí de Sector Marítimo, Transporte y Logística, para continuar con la promoción del puerto gaditano como plataforma logística, de comercio y turismo. A la semana siguiente, entre los días 4 y 7 de noviembre, la Autoridad Portuaria participará en Europort Fair, en la ciudad de Rotterdam (Holanda), donde aprovechará para posicionarse como un enclave de referencia internacional para la industria marítima en sectores como el transporte marítimo, la construcción naval, el offshore y los puertos.

Tras ello, el puerto gaditano se dará cita en Madrid en el International Cruise Summit, cumbre internacional del sector de cruceros, durante los días 18 y 19 de noviembre.

La APBC ha indicado que durante este último cuatrimestre de 2025 tiene previsto asistir también a otras ferias y foros relacionados tanto con los cruceros como con la carga general y logística, como Clia Convention en Hamburgo (8 y 9 de septiembre), Navalia International Shipbuilding Meeting en Cádiz (25 y 26 de septiembre), la 67 Medcruise General Assembly en Sibenik, Croacia (30 de septiembre), el Congreso Internacional de Cruceros (CITCA) en la ciudad de Motril (15 y 17 de octubre) y la Transport Logistics de Tánger (Marruecos) a mediados de noviembre, entre otros.