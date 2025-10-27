El Puerto de Cádiz recupera el tráfico con Marruecos mediante un nuevo servicio regular de contenedores

CÁDIZ 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Cádiz ha recibido este lunes la primera escala de un nuevo servicio regular de contenedores que vuelve a conectar el muelle gaditano con Marruecos a través de Casablanca. La nueva línea, operada por la naviera Tailwind Shipping Lines, establece una ruta con escalas en Moerdijk (Países Bajos), Amberes (Bélgica), Setúbal (Portugal), Cádiz, Casablanca (Marruecos), Barcelona, y puertos asiáticos a través de éste último.

Según ha explicado la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) en una nota, el denominado Servicio DEX (Dolphin-Express Service) se ha estrenado este lunes con la primera escala del buque 'Panda 004', al que la Autoridad Portuaria ha recibido con una metopa conmemorativa de esta primera visita. Con posterioridad, está previsto que se incorporen otros dos buques a esta rotación, el 'Panda 003' y el 'Panda 005'.

Asimismo, ha señalado que Bernardino Abad S.L. actuará como agente consignatario de Tailwind Shipping Lines para este servicio en Cádiz, representando a Martico S.L.

Finalmente, la Autoridad Portuaria ha incidido en destacar que este nuevo servicio supone la recuperación del tráfico de mercancías con Marruecos, abriendo la posibilidad de exportaciones e importaciones adicionales entre Andalucía y el Norte de África, lo cual puede suponer nuevos negocios logísticos, mayor volumen de mercancía y diversificación de rutas.