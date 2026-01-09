El Puerto de Cádiz reutiliza los escombros de la obra de integración del Muelle Ciudad en zahorra artificial

Archivo - Vista del Puerto de Cádiz. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) ha decidido reutilizar los restos de hormigón y pétreos de la obra de la ordenación del Muelle-Ciudad para fabricar la zahorra artificial que irá bajo los nuevos pavimentos.

En una nota, la APBC ha señalado que se descartó el traslado de los escombros a un vertedero autorizado optando por la opción del reciclaje y reutilización en pro de favorecer la construcción sostenible, reducir las emisiones de CO2 y disminuir el consumo energético y de recursos naturales.

La zahorra artificial es un material de granulometría continua y con excelente capacidad portante que se obtiene habitualmente por machaqueo de roca natural. En el caso de la ciudad de Cádiz, este material suele provenir de las montañas calizas que están alrededor de Arcos de la Frontera, a unos 80 kilómetros de distancia con el puerto.

Para su producción, hay arrancar el material de la montaña mediante voladuras, repicarlo mediante martillos para sacar piezas que entren en los molinos, machacarlo en esos molinos, cargarlo en camiones y transportarlo hasta Cádiz.

Todas estas operaciones conllevan "ingentes" cantidades de emisiones de CO2 y el consumo de recursos naturales que no se regeneran, según la Autoridad Portuaria, por lo que como alternativa a este proceso ha considerado que estos escombros no son un residuo, sino "una oportunidad de ahorrar recursos naturales y emisiones" mediante el reciclado in situ del material para conseguir la zahorra artificial que se necesita para los nuevos pavimentos, dando una nueva vida a los áridos del hormigón que serán colocados de nuevo en la misma obra.

Con el objetivo de minimizar el transporte es necesario que el material se acopie cerca de la zona de obra, se machaque de forma controlada, se clasifique y se coloque de nuevo, una vez que estén todos los servicios subterráneos instalados.

La Autoridad Portuaria ha señalado que su compromiso con la sostenibilidad forma parte de la propia misión de la empresa, que persigue contribuir al desarrollo económico y social de su área de influencia, mediante la gestión eficiente y sostenible de las infraestructuras portuarias y del dominio público y la prestación de servicios de calidad con el fin de ofertar el más competitivo transporte de personas y mercancías.