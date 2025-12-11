El Puerto de Cádiz señala que los ramales interiores de ferrocarril en La Cabezuela superan las pruebas de fiabilidad

Archivo - Vista aérea del Puerto de Cádiz en la zona de La Cabezuela-Puerto Real. - AUTORIDAD PORTUARIA DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) ha señalado que los ramales interiores del ferrocarril de La Cabezuela-Puerto Real han superado las pruebas previas para su puesta en marcha y conexión con la línea general a través de la línea 406 (Ramal Las Aletas-Universidad de Cádiz), relativas a los recorridos de fiabilidad con material rodante.

En una nota, ha explicado que en cumplimiento de la Recomendación Técnica 1/2015 de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, realizó en la madrugada del miércoles los conocidos como "recorridos de fiabilidad" de los ramales interiores de la conexión ferroviaria a la dársena puertorrealeña.

En este sentido, ha indicado que se realizaron ocho recorridos por las vías 1, 4, 5, 6 y 7 abarcando la totalidad de la actuación con un total de 3.799,2 metros de vías. Las circulaciones se realizaron con locomotora de la operadora Renfe Viajeros S.M.E. S.A., a una velocidad máxima de circulación de 20 km/h y una mínima de 10 km/h al paso por las intersecciones especiales.

Según el informe técnico, los resultados de las circulaciones fueron satisfactorios y los tiempos de recorrido estuvieron acordes a la explotación prevista para La Cabezuela-Puerto Real, ha subrayado.

La APBC ha recordado que las vías pueden albergar trenes de una longitud de 750 metros para el muelle Sur y de unos 500 metros para el muelle Oeste. Asimismo, ha señalado que con este certificado de idoneidad se avanza en la conexión de la dársena de Puerto Real con la línea general, respondiendo así a una demanda de más de 25 años por parte de la comunidad portuaria para la puesta en marcha de este servicio con el que se garantiza la competitividad futura del puerto y también se avanza en el objetivo de descarbonización del mismo.