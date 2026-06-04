El Puerto, galardonado con un Premio Corredor por la puesta en marcha de la Ruta1400 Huelva-Canarias

El presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, recoge el premio de la II edición de los Premios Corredores 2026. - PUERTO DE HUELVA

HUELVA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Huelva ha resultado ganador en la II edición de los Premios Corredores 2026 a las mejores iniciativas de transporte de mercancías, por la Ruta1400 Huelva-Canarias, en la categoría de excelencia en la cadena de suministro. Estos premios están convocados por Adif y cuentan con la participación de los comisionados de los Corredores Atlántico y Mediterráneo y del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, ha acudido al acto de entrega de galardones, celebrado este miércoles en Barcelona en el marco del Salón Internacional de la Logística (SIL).

Tras recoger el premio, Sanatana ha agradecido un galardón, que "impulsa el papel del Puerto de Huelva como nodo del Corredor Atlántico Europeo y nexo de conectividad con las Islas Canarias, potenciado por la iniciativa Ruta1400 Huelva- Canarias, que ha conseguido crear una conectividad marítima regular orientada al cliente mediante buques ro-pax (carga rodada y pasajeros), y portacontenedor, además de incluir el transporte ferroviario, con vistas a un futuro crecimiento con la puesta en marcha de las autopistas ferroviarias".

El acto ha contado con la presencia del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y del presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, entre otras autoridades y personalidades.

La marca Ruta1400 Huelva-Canarias se presentó oficialmente en noviembre del año 2021 y es un modelo pionero de colaboración público-privada, puesta en marcha por el Puerto de Huelva, que ha contado con la alianza de las navieras Baleària & Fred. Olsen Express (barcos Ro-Pax) y por Alisios Shipping Lines (barco contenedores), así como con los agentes ferroviarios, como Renfe Mercancías y Athos Rail, así como los terminalistas Termisur y Yilport, ubicados en las terminales ferroportuarias de Majarabique (Sevilla) y Puerto de Huelva, respectivamente.

La consolidación de esta marca ha permitido "afianzar una conectividad eficiente" entre la Península y las Islas Canarias desde el Puerto de Huelva, "reducir tiempos, costes y emisiones, además de lograr reforzar la cohesión territorial". En este sentido, la ruta ha pasado de contar con tres frecuencias semanales en el año 2021 a cinco en 2025 --dos de contendor y tres Ro-pax--, llegando incluso a seis escalas semanales en el periodo estival y Navidad del último año, lo que supone duplicar las frecuencias iniciales en un tiempo récord de cuatro años.

1.400 son las millas náuticas del roundtrip (viaje ida y vuelta) Huelva-Canarias. En kilómetros, 1.400 es la distancia entre Huelva y el archipiélago canario. El primer viaje de Cristóbal Colón en su partida desde el Puerto de Huelva (Palos de la Frontera), fue en el año 1492 y la primera escala se realizó en Canarias.