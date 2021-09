El Puerto de Huelva acoge la presentación de las actividades de la tercera Semana del Corazón en Huelva

HUELVA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asociación cardiaca Nuevo Camino para el Corazón Onubense (Ancco) ha presentado este miércoles en el Centro de Recepción y Documentación del Puerto de Huelva el programa de actividades que va a llevar a cabo con motivo de la celebración del Día Mundial del Corazón, el 29 de septiembre.

Este es el tercer año en el que se organiza la llamada Semana del Corazón, que comprende actividades de todo tipo, con el objetivo de concienciar a la población sobre las enfermedades cardiovasculares, su prevención, control y tratamiento, según ha indicado la asociación en una nota de prensa.

A este respecto, la presidenta del Puerto de Huelva, Pilar Miranda, ha señalado que la institución que dirige es "un motor económico que trabaja día a día para mejorar nuestro volumen de negocios y repercutir los beneficios en forma de empleo, riqueza y oportunidades" y ha destacado que el Puerto de Huelva es "un puerto con corazón", que

colabora con los colectivos "para acercar el Puerto a la ciudad".

En este sentido considera vital "las sinergias junto a administraciones y agentes sociales y económicos, para ayudar a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y en eso, la salud es imprescindible". Concretamente, en este caso, el Puerto de Huelva patrocina los talleres día a día, "velando por la salud de todos los ciudadanos", ha apostillado.

Por su parte, desde Ancco han señalado que esta colaboración, "será vital para llevar a cabo una serie de talleres en técnicas en reanimación cardiopulmonar (RCP)". Dichos talleres tienen el objetivo de enseñar a los participantes como actuar en una situación de parada cardiaca, ya que el rápido reconocimiento de la situación, las técnicas RCP y el uso precoz de un desfibrilador "son esenciales para revertir esa situación".

El primer taller se celebrará el día 27 de septiembre en turnos de mañana y tarde y estará englobado en la Semana del Corazón. Además, están programados unos talleres en octubre y noviembre con fechas aún por confirmar.

Al evento también ha asistido el alcalde del Ayuntamiento de Palos de la Frontera, Carmelo Romero, al ser este Consistorio uno de los mayores benefactores de Ancco, de modo que debido al convenio firmado entre la asociación y dicho organismo, ha sido posible la puesta a punto de la nueva sede. La inauguración de la misma será el evento con el que se iniciará la Semana del Corazón y se llevará a cabo mediante una Jornada

de Puertas Abiertas el día 24 de septiembre.

Este evento servirá para dar a conocer las instalaciones y actuaciones de la asociación a la sociedad en general y autoridades

invitadas. Al respecto, Carmelo Romero ha indicado que "las instituciones están para ayudar a los ciudadanos" y ha dicho que "estamos para llegar a los colectivos, cuando la ayuda no les llega de otras administraciones, a pesar de no tener competencias". "Como alcalde

he visto la necesidad de aportar nuestro esfuerzo a esas asociaciones de ciudadanos, como es el caso de la del corazón", ha apuntado.

Además, la presentación ha contado con la asistencia del director de Área de Negocio en Huelva de CaixaBank, David Zoido, quien ha recalcado el "compromiso" de la Fundación 'la Caixa' con el tejido asociativo y "en especial con Ancco", a la que ha calificado como "una asociación amiga".

La ayuda de esta entidad para la Semana del Corazón servirá para llevar a cabo una jornada de convivencia. El objetivo de la misma será el fomento de los hábitos saludables, como es el ejercicio al aire libre, y el estrechamiento de lazos entre los socios. Para consultar el programa completo de actividades o solicitar más información se

puede visitar www.corazononubense.org o contactar con el 644902954.