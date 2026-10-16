El Puerto de Huelva acoge la presentación del nuevo servicio marítimo de contenedores de la naviera WEC Lines

Presentación de la nueva conexión marítima regular de contenedores con el norte de Europa operada por la naviera WEC Lines en el Puerto de Huelva. - PUERTO DE HUELVA

HUELVA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Muelle Sur del Puerto de Huelva dispone desde mediados de septiembre de una nueva conexión marítima regular de contenedores con el norte de Europa operada por la naviera WEC Lines. El servicio fue presentado este jueves en un acto celebrado en el Centro de Recepción y Documentación del Puerto de Huelva, al que asistieron representantes de empresas exportadoras, operadores logísticos, servicios marítimos y compañías de transporte.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, la nueva escala forma parte del servicio semanal ISS-PT, que conecta, mediante dos barcos propios de la naviera, los puertos de Valencia, Alicante, Cartagena, Almería, Nador, Málaga, Gibraltar, Huelva, Setúbal, Sines, Cádiz, Cartagena, Valencia.

Así, Setúbal actúa como centro de transbordo sincronizado con otros dos servicios de la naviera para que las mercancías pueden enlazar con distintos destinos del noroeste de Europa, entre ellos Liverpool, Dublín, Thamesport, Montoir, Amberes, Moerdijk, Róterdam y Hamburgo, consiguiendo tiempos de tránsito muy optimizados, especialmente para Huelva, al ser el último puerto del loop (circuito) que conecta con Setúbal.

El acto ha contado con la participación del director del Puerto de Huelva, Alfonso Peña; el jefe del Área de Desarrollo de Negocio y Comercial, Jaime Beltrán; el director gerente de WEC Lines España, Patrick Ram, y el director de gestión de líneas de la naviera, Marc Gnurlandino; entre otros representantes institucionales y empresariales.

Asimismo, antes del evento de presentación de la línea, se ha procedido a hacerle entrega en el Muelle Sur de una metopa al capitán del buque, conmemorativa de la inauguración de esta línea regular en el Puerto onubense.

Operado por dos buques especializados de 868 TEUs y una rotación de 14 días, el servicio dispone de distintos tipos de equipamiento, incluidos contenedores de 45 pies HCPW y contenedores refrigerados de 40 y 45 pies para mercancía congelada y perecedera. Fundada en España en 1973, WEC Lines cuenta con una amplia red de servicios marítimos regulares para el transporte de contenedores en diferentes mercados internacionales.