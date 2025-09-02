El Puerto de Huelva colabora con AOSA-TEA "para hacer posible" el Campamento de Verano 2025

Archivo - Autoridades y colectivos y asociaciones de Huelva en la Convocatoria Puerto-Ciudad 2025. - PUERTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Onubense de Síndrome de Asperger y Trastornos del Espectro Autista (AOSA-TEA) ha podido llevar a cabo su Campamento de Verano 2025 gracias al apoyo de la Autoridad Portuaria de Huelva, que, a través de la Convocatoria Puerto-Ciudad 2025, ha concedido una ayuda de 1.773 euros destinada a este proyecto.

La asociación ha indicado en una nota que, "gracias a esta aportación", los menores usuarios de la entidad "han disfrutado durante tres días de una experiencia única en un entorno inclusivo y enriquecedor", acompañados y guiados por terapeutas especializados de AOSA-TEA.

Desde la asociación han expresado su "más sincero agradecimiento" al Puerto de Huelva por "su compromiso social" y su "cercanía" con las entidades que trabajan por "mejorar la calidad de vida de las personas autistas y sus familias".

Desde AOSA-TEA ha subrayado que el Puerto de Huelva "vuelve a demostrar, con esta colaboración, que es un motor no solo económico, sino también solidario y comprometido con la ciudadanía onubense".