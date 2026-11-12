El Puerto de Huelva y la Diputación acuerdan darle un nuevo uso al Muelle de la Reina

Consejo de Administración del Puerto de Huelva. - PUERTO DE HUELVA

HUELVA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración del Puerto de Huelva, presidido por el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, ha aprobado en la sesión de este viernes un convenio con la Diputación Provincial de Huelva para la utilización del Muelle de la Reina, así como distintas concesiones administrativas destinadas a nuevas actividades o ampliación en el Polígono Pesquero Norte.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, se ha informado, además, de proyectos de infraestructuras actualmente en tramitación como la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), las obras de soterramiento de la Avenida de Hispanoamérica y las actuaciones en materia ferroviaria del proyecto de rehabilitación de la vía General 2.

El convenio para la utilización del Muelle de la Reina está relacionado con la utilización de terrenos e instalaciones con destino a actividades de enseñanza marítima, lúdicas, sociales y complementarias. Asimismo, esta actuación permitirá incorporar este espacio al conjunto museístico del Muelle de las Carabelas.

La sesión también ha tratado varios asuntos relacionados con empresas implantadas en el Polígono Pesquero Norte del Puerto de Huelva. Entre ellos, se ha aprobado el otorgamiento de una concesión administrativa a una empresa para la puesta en marcha de un centro logístico de transporte de mercancías sobre una superficie de 3.240 metros cuadrados.

Igualmente, el Consejo ha abordado la modificación de una concesión destinada a actividades relacionadas con la comercialización, manipulación y almacenaje de pescados y mariscos. Esta actuación contempla una ampliación de superficie de 210,31 metros cuadrados, lo que conlleva alcanzar una superficie total de 630,94 metros cuadrados.

Por otra parte, el Consejo de Administración ha tratado la prórroga de una concesión administrativa destinada a actividades de reparación y mantenimiento naval en el Polígono Pesquero Norte.

EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Durante la sesión también se ha dado cuenta de distintos expedientes de contratación. Entre ellos, el correspondiente a las obras de acondicionamiento y urbanización de terrenos de la Punta del Sebo, cuyo objeto es definir y ejecutar las actuaciones necesarias para el acondicionamiento y urbanización de los terrenos incluidos en la primera fase de desarrollo prevista para la Zona de Actividades Logísticas (ZAL). El presupuesto de ejecución supera 20,9 millones de euros, con un plazo de ejecución de veinte meses.

Igualmente, se ha tratado el expediente relativo al proyecto de aparcamiento y soterramiento de la Avenida de Hispanoamérica. Esta actuación contempla la ejecución de un túnel de 1.033 metros de longitud total y un aparcamiento subterráneo asociado, en el entorno del Muelle de Levante. El presupuesto de ejecución es superior a 59,7 millones de euros y el plazo previsto de ejecución es de treinta y cinco meses.

Por otro lado, se ha dado cuenta de la licitación pública sobre las obras del Proyecto de Rehabilitación de la vía General 2, entre El Paso de las Metas y enlace con Vía 2S2, que consiste en la renovación y la mejora de vías férreas. Se trata de un proyecto cofinanciado por la Unión Europea con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que cuenta con un presupuesto de 5,9 millones de euros, y con un plazo de ejecución de diez meses.

EVOLUCIÓN DE LOS TRÁFICOS PORTUARIOS

Durante la sesión también se ha informado de la evolución del tráfico total portuario acumulado al mes de octubre de este año, que supera los 26,1 millones de toneladas. En cuanto al volumen total registrado en el mes de octubre ha superado los 2,8 millones de toneladas.

El tráfico de graneles líquidos ha sido superior a 19,3 millones de toneladas y el tráfico de graneles sólidos ha superado los cinco millones de toneladas. Por su parte, el movimiento de mercancía general ha superado los 1,4 millones de toneladas. En cuanto al movimiento de contenedores ha ascendido a 95.881 TEUS.

En referencia al movimiento de tráfico rodado en el Muelle Sur, el número de Unidades de Transporte Intermodal (remolques, semirremolques, entre otros) ha superado las 23.000 unidades. En relación a automóviles en régimen de mercancía, se han movido más de 46.800 unidades.