El Puerto de Huelva mueve 3,2 millones de toneladas en el "mejor mes de octubre de la historia"

HUELVA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Huelva durante el pasado mes ha registrado un movimiento de 3,2 millones de toneladas, convirtiéndose así "en el mejor octubre de la historia del Puerto". Datos que se han puesto de manifiesto en la sesión del Consejo de Administración de la entidad, presidida por el presidente de esta institución, Alberto Santana, celebrada este jueves y donde se han tratado distintos asuntos de interés.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, durante la sesión se ha dado a conocer la finalización de las obras de rehabilitación para garantizar la estabilidad y seguridad estructural del Muelle de carga de la Compañía Minas de Tharsis, un elemento simbólico de la historia minera del Puerto onubense.

Por otro lado, se ha realizado balance del movimiento total de tráfico portuario registrado en lo que llevamos de año. Durante el pasado mes se ha registrado un movimiento de 3,2 millones de toneladas, convirtiéndose así "en el mejor octubre de la historia del Puerto". En relación con el cómputo total del tráfico portuario acumulado entre enero y octubre se ha situado en torno a los 25,4 millones de toneladas.

El presidente del Puerto de Huelva ha destacado el crecimiento paulatino en el tráfico de contenedores en el Muelle Sur, que se ha incrementado en un 47% hasta superar los 130.200 TEUS.

En este sentido, Santana ha puesto de manifiesto que "se trata de una cifra histórica en el número de contenedores, gracias al esfuerzo inversor del Puerto en materia de infraestructuras realizado en el Muelle Sur, donde se está ampliando el patio de contenedores, a lo que se suma la puesta en servicio de la nueva doble rampa Ro-ro para facilitar el atraque, desatraque y operativa portuaria del tráfico rodado, que también ha subido en un 8,7% hasta alcanzar más de 27.500 unidades de transporte intermodal con destino a las Islas Canarias y el puerto marroquí de Tánger Med".

Asimismo, el presidente del Puerto de Huelva ha agradecido el trabajo efectuado por las empresas de la comunidad portuaria, navieras, terminalistas, aduanas, transporte y logística, así como consignatarias en ofrecer un servicio de calidad, que "contribuye al crecimiento que se está experimentando en el Muelle Sur".

Así, el tráfico total en mercancía general ha ascendido en un 5,17%, entre los meses de enero y octubre, tras superar los 1,5 millones de toneladas.

En cuanto al movimiento de graneles líquidos se ha registrado un volumen total de más de 18,9 millones de toneladas, lo que conlleva un ligero descenso con respecto al mismo periodo del año anterior. Por su parte, el tráfico de graneles sólidos se ha mantenido estable con un total de más de 4,4 millones de toneladas.