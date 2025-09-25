El Puerto de Málaga avanza en la construcción del nuevo Puesto de Control Fronterizo

El proeycto para crear el PCF contempla una inversión máxima de 8.494.173,83 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 18 meses. El plazo para la presentación de ofertas concluyó el pasado 22 de septiembre. - AUTORIDAD PORTUARIA DE MÁLAGA

MÁLAGA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Málaga continúa con el impulso de las infraestructuras necesarias para reforzar los servicios e instalaciones del recinto portuario. En este sentido, se ha dado un paso decisivo en el proceso de licitación de las obras para la construcción del nuevo Puesto de Control Fronterizo (PCF), que se ubicará en la parcela localizada al fondo del muelle 6.

Según han señalado en un comunicado, el proyecto, que cuenta con la autorización de la Secretaría de Estado del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, contempla una inversión máxima de 8.494.173,83 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 18 meses. El plazo para la presentación de ofertas concluyó el pasado 22 de septiembre, habiéndose recibido un total de diez propuestas.

Tras la apertura de los sobres electrónicos, en los próximos días se procederá al análisis de la documentación técnica presentada. Una vez valoradas, se continuará con la apertura de las ofertas económicas, con el objetivo de adjudicar la obra en el menor plazo posible.

Paralelamente, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, celebrado este pasado miércoles, ha aprobado la licitación del contrato de dirección facultativa de la obra, lo que permitirá garantizar el correcto seguimiento y control de los trabajos desde el inicio hasta su finalización.

Desde la Autoridad Portuaria destacan que la construcción del nuevo PCF dotará al puerto de unas instalaciones modernas y adaptadas a las normativas europeas, facilitando la inspección y control de mercancías procedentes de terceros países y contribuyendo a agilizar los trámites para exportadores y operadores logísticos.

"Con esta actuación, el Puerto de Málaga refuerza su papel estratégico como infraestructura logística y de servicios, adaptando sus instalaciones a los estándares exigidos en el control fronterizo de mercancías", concluyen.