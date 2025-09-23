El Puerto de Málaga cierra la OPE 2025 con un balance positivo y la coordinación de más de 1.100 efectivos

Archivo - Imagen de archivo de la Zona OPE en el Puerto de Málaga. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Málaga ha concluido la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2025 con un balance positivo en la gestión de pasajeros y vehículos, marcada por la fluidez de la operación de salida y un retorno más concentrado, en todo momento bajo parámetros de seguridad y coordinación.

Así, y según datos aportado por la Autoridad Portuaria en un comunicado, en la operación de salida, el puerto registró 54.668 pasajeros y 12.268 vehículos, cifras muy similares a las del año anterior. "Estos datos confirman la estabilidad del tráfico y la eficacia del dispositivo, que permitió atender la demanda sin incidencias y en condiciones de seguridad y confort para los usuarios", señalan.

Durante la fase de retorno, se movieron 57.193 pasajeros y 13.595 vehículos. Este volumen refleja un flujo más concentrado, con menos rotaciones, lo que explica la diferencia respecto a 2024. A pesar de ello, la coordinación entre organismos y la compañía naviera permitió mantener un servicio ordenado y seguro.

Más de 1.100 personas conforman el operativo especial en la provincia para que la OPE se desarrolle con normalidad, efectivos que en su mayoría pertenecen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; a la Dirección General de Tráfico; a Protección Civil; y a Puertos del Estado, además de personal sanitario y de Cruz Roja, traductores o trabajadores sociales.

El operativo de la OPE 2025 ha contado con dos núcleos principales de actuación: el Puerto de Málaga y la Red de Carreteras del Estado, además de la participación de siete ministerios, y entre ellos siguientes organismos como Subdelegación del Gobierno con Protección Civil y Sanidad Exterior; Cruz Roja; AEMET; Autoridad Portuaria; Capitanía Marítima; Policía Nacional y Guardia Civil; Jefatura Provincial de Tráfico; además de la Junta de Andalucía (Servicio Andaluz de Salud y Protección Civil).

También el Ayuntamiento de Málaga (Policía Local, Protección Civil y Bomberos) y la Compañía Naviera Balearia, propietaria de los buques encargados de realizar los trayectos, entre otros; junto a Eurogate Group Terminals, concesionario de las instalaciones.

Este año, el Puerto de Málaga ha incorporado considerables mejoras en las infraestructuras y servicios para los pasajeros, entre ellas, la ampliación de las zonas de sombra; la instalación de aseos extraordinarios; el reparto de agua a los viajeros; y el refuerzo de los dispositivos de soporte en las operativas de embarque y desembarque.

Estas actuaciones, sumadas a la inversión y esfuerzo organizativo, han permitido que la estancia en el puerto durante la OPE sea más confortable y segura para todos los usuarios.

"El Puerto de Málaga valora de forma positiva el desarrollo de la OPE 2025, que vuelve a demostrar la capacidad de organización y coordinación alcanzada tras más de tres décadas de experiencia. Este balance servirá para seguir avanzando en la mejora de futuras ediciones, consolidando a Málaga como un puerto de referencia en la gestión de la Operación Paso del Estrecho", concluyen.