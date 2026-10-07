El Puerto de Málaga presenta en Fruit Attraction su oferta logística para el sector hortofrutícola

Delegación del Puerto de Málaga en Fruit Attraction - PUERTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Málaga está presente en la feria internacional Fruit Attraction, celebrada del 6 al 8 de octubre en Madrid, con el objetivo continuar generando oportunidades de negocio orientadas al sector hortofrutícola.

La delegación de Málaga, liderada por el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio Basabe, dispuso de un espacio en el estand de Puertos del Estado, desde donde desarrolló la agenda de reuniones con productores, importadores, exportadores, operadores logísticos y navieras vinculadas a la cadena de suministro de frutas y hortalizas.

Durante la feria, el Puerto de Málaga dio a conocer las capacidades y servicios de su infraestructura portuaria para este tipo de productos, así como sus conexiones marítimas y las posibilidades que ofrece Málaga como punto de entrada y salida para mercancías refrigeradas destinadas tanto al mercado nacional como europeo.

Por tanto, han señalado en un comunicado, "la operatividad, la conservación de la cadena de frío, la trazabilidad y la coordinación de los distintos agentes fueron los aspectos fundamentales tratados durante estos encuentros para potenciar el recinto portuario como un espacio de oportunidad eficiente, conectado y adaptado a las necesidades específicas de los productos perecederos".

La participación en Fruit Attraction permitió, además, mantener un contacto directo con los distintos integrantes de la cadena logística y conocer sus necesidades con el propósito de identificar nuevos tráficos, establecer alianzas comerciales y consolidar las ya existentes para seguir mejorando la competitividad de la oferta logística del Puerto de Málaga.

Por otro lado, han señalado que la participación del Puerto de Málaga en Fruit Attraction supone, además, el punto de partida de una semana especialmente vinculada a la actividad logística y al sector hortofrutícola.

Así, el próximo viernes, 9 de octubre, tendrá lugar en Málaga la tercera edición de Málaga Fruit Day, encuentro profesional que reunirá nuevamente a representantes de la producción, importación, exportación, navieras y operadores logísticos para analizar oportunidades y poner en valor las capacidades del Puerto de Málaga para el movimiento de productos agroalimentarios.

La jornada coincidirá con la celebración de la primera Fiesta Logística del Puerto de Málaga, una nueva iniciativa destinada a reunir a la Comunidad Portuaria y a profesionales vinculados a la cadena logística, reforzando los vínculos entre los diferentes agentes y poniendo de manifiesto el papel estratégico del Puerto como infraestructura al servicio de la actividad económica y del comercio internacional.