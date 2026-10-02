El puerto de Málaga prevé 113 escalas de crucero y alrededor de 165.000 pasajeros entre octubre y noviembre

Crucero 'Four Seasons Yacht en el Puerto de Málaga. - PUERTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El puerto de Málaga prevé recibir 113 escalas y alrededor de 165.000 pasajeros entre los meses de octubre y noviembre, un periodo de alta frecuencia de viajeros y marcado por la presencia de navieras especializadas en los segmentos de lujo y premium.

La Autoridad Portuaria ha informado en una nota que del total de escalas durante este otoño, 24 serán en base, con inicio y/o fin de itinerario en el puerto; principalmente realizadas por las compañías 'Star Clippers', 'Ponant Compagnie', 'Windstar Cruises', 'Seadream' y 'SeaCloud Cruises', entre otras.

Todas ellas, informa, "vinculadas a un sector turístico caracterizado por una menor capacidad de pasajeros pero con un alto poder adquisitivo".

En este sentido, ha destacado una nueva escala de 'Four Seasons Yacht' prevista para el próximo 1 de noviembre, tras su primera visita al Puerto de Málaga durante la pasada primavera.

EL VELERO-CRUCERO MÁS GRANDE DEL MUNDO ATRACARÁ EL 9 DE OCTUBRE

Por primera vez, el 'Orient Express Corinthian', el velero de crucero más grande del mundo, hará escala en el recinto portuario malagueño, previsto para el próximo 9 de octubre.

El buque, primero de la nueva división marítima de lujo de Orient Express cuenta con 220 metros de eslora, tres mástiles de carbono que alcanzan cerca de 100 metros de altura, combinando la navegación a vela y la tecnología híbrida.

El barco cuenta con 54 suites con capacidad para 110 pasajeros. La visita de este lujoso velero, asegura la Autoridad portuaria, "se suma a las tres primeras escalas de buques previstas durante esta temporada de otoño, ampliando la diversidad de navieras y perfiles de cruceros que llegan al recinto portuario", concluye.