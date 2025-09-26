El puerto de Málaga prevé recibir unos 237.158 cruceristas en 153 escalas de septiembre a diciembre

MÁLAGA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El puerto de Málaga prevé recibir unos 237.158 pasajeros en 153 escalas de septiembre a diciembre, en la que es una de las temporadas altas para el turismo de cruceros en el recinto malagueño, como es el otoño.

Así, en una nota han indicado que 33 de las escalas, concentradas entre dichos meses, corresponden a navieras de lujo y premium "continuando, así, con la tendencia al alza de este tipo de turismo".

En relación con lo anterior, han destacado que de las 23 escalas en base previstas entre los meses de septiembre y noviembre, ocho corresponden igualmente a navieras de categoría exclusiva, como Ponant Compagnie o Windstar Cruises, algunas con pernoctaciones en el puerto.

Un total de diez buques visitarán por primera vez el puerto durante el otoño. La temporada se inauguró el 11 de septiembre con la primera escala de Allura, un barco de lujo de la naviera Oceania Cruises, con 241 metros de eslora y con capacidad para 1.252 pasajeros, es el segundo de la clase Allura y el más reciente de la flota, que debutó en julio de este año 2025.

Además, según han precisado, ofrece una experiencia centrada en la gastronomía y el servicio personalizado. A esta primera escala le seguirán otras correspondientes a las compañías Norwegian Cruise Line, Carnival Cruise Line, Princess Cruises Lines, Aida Cruises y Costa Crociere SPA, entre otras.

Durante este periodo, el puerto malagueño acogerá un máximo de tres cruceros al día, salvo en fechas puntuales --como el 29 de septiembre, el 6, 26 y 31 de octubre, o el 2 y 17 de noviembre--, en las que coincidirán hasta cuatro buques, han indicado.

Asimismo, de manera excepcional, el 4 de noviembre está prevista la llegada de cinco cruceros, una operativa que, al igual que el resto de jornadas, será coordinada cuidadosamente para garantizar la calidad de la experiencia turística y la sostenibilidad de la actividad.