El Puerto de Málaga reúne al sector logístico en una jornada centrada en la colaboración empresarial

Foto de Familia Málaga Fruit Day - PUERTO

MÁLAGA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Málaga ha cerrado este viernes una semana "especialmente importante" para el sector de la logística, tras su participación en Fruit Attraction.

La jornada dio comienzo con la celebración de la tercera edición de Málaga Fruit Day en el Rectorado de la Universidad de Málaga, centrada en las perspectivas del comercio internacional de productos hortofrutícolas y el papel del puerto como puerta de entrada de mercancía perecedera procedente de Latinoamérica.

Durante el encuentro se trataron cuestiones como la evolución geopolítica y su influencia en el comercio exterior y, más concretamente, sobre las posibilidades de Málaga para reforzar los flujos comerciales entre Latinoamérica y los mercados europeos.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio Basabe, ha destacado que se cuente con "la presencia de empresas exportadoras de Chile, Perú y Costa Rica y con los principales empresarios de la Axarquía que, a su vez, exportan por toda Europa y tienen un profundo conocimiento del transporte de productos subtropicales".

LA COMUNIDAD PORTUARIA, PROTAGONISTA DE LA FIESTA LOGÍSTICA

Como novedad este año, tras la jornada profesional, el Puerto de Málaga ha celebrado la primera Fiesta Logística, un encuentro único que reúne a más de 120 empresas y organismos públicos y cerca de 500 profesionales dedicados al ámbito marítimo-portuario, incluidos participantes procedentes de Sudamérica.

Este evento, en el restaurante Gutiérrez del Palmeral, prevé favorecer las relaciones profesionales en un ambiente distendido, combinando las oportunidades de colaboración y networking con la gastronomía tradicional malagueña, así como dar visibilidad a la Comunidad Portuaria como dinamizadora del empleo y la economía de la provincia y la región.

La iniciativa nace con la vocación de convertirse en una cita anual de referencia para la Comunidad Portuaria y fortalecer los vínculos entre los distintos agentes que intervienen en la cadena logística, dando respuesta a los principales retos en esta materia.

PUERTO

Por otro lado, han recordado que en 2025 el recinto portuario alcanzó un tráfico total de 5,6 millones de toneladas, lo que supuso un nuevo récord histórico y lo convirtió, por segundo año consecutivo en el puerto de mayor crecimiento del sistema portuario español en movimiento de mercancías.

Destaca especialmente la evolución de los tráficos de importación y exportación, que crecieron un 50,2%, impulsados principalmente por el aumento de las exportaciones. Este avance estuvo acompañado de una mejora superior al 30% en la conectividad internacional, con líneas regulares que enlazan Málaga con Europa, África, Norteamérica y Asia, reforzando su posición en las principales rutas marítimas.