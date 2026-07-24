El Puerto de Málaga supera los tres millones de toneladas en el primer semestre, un 13,2% más que en 2025

Buque portacontenedores en la terminal del Puerto de Málaga - PUERTO

MÁLAGA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Málaga cerró el primer semestre de 2026 con un tráfico total de 3.082.890 toneladas, lo que representa un incremento del 13,2% respecto al mismo periodo del año anterior y confirma la tendencia de crecimiento de la actividad logística en el recinto portuario.

La evolución de los tráficos se sustenta, principalmente, en las operaciones de contenedores. Entre enero y junio, se movió un total de 2.241.686 toneladas, lo que supone un incremento del 16,1% en relación al mismo periodo de 2025.

En este sentido, es especialmente significativo el comportamiento de las exportaciones, que registraron un aumento del 226% con un movimiento de 215.859 toneladas. Esta tendencia al alza también se vio reflejada en las importaciones, que se incrementaron un 41,3%, con un movimiento de 78.361 toneladas, han indicado desde el Puerto en un comunicado.

En cuanto a los graneles líquidos experimentaron un crecimiento del 29,3% (54.089 toneladas) impulsados principalmente por el tráfico de aceites, mientras que los graneles sólidos se mantuvieron en niveles similares a los del ejercicio anterior, con un ligero descenso del 3,8% (481.939 toneladas), compensado por el buen comportamiento de otros productos, tales como cereales y su harina.

IMPULSO AL SERVICIO DE BUNKERING

El avituallamiento creció un 97,4%, duplicando su volumen respecto al primer semestre del año anterior. En este apartado destaca el suministro de combustible a buques, que aumentó un 175,4% en relación al mismo periodo de 2025. Estas cifras revelan el posicionamiento que está adquiriendo el Puerto de Málaga como enclave de referencia para los servicios a los buques que operan en el Mediterráneo.

De hecho, han precisado, uno de los hitos de este periodo ocurrió el pasado mes de junio. El Puerto de Málaga llevó a cabo, por primera vez, un servicio de suministro de Gas Natural Licuado (GNL) en fondeo. El abastecimiento de este combustible alternativo se realizó a dos buques portacontenedores de la naviera MSC que coincidieron en la bahía para realizar esta operativa ship-to-ship (de barco a barco).

Esta actuación se sumó a los servicios de suministro de GNL que el recinto portuario viene realizando de forma habitual a distintos tipos de buques en los muelles durante su escala.

TRÁFICO DE PASAJEROS

Por otro lado, en el ámbito del tráfico de pasajeros, el puerto registró 346.703 viajeros durante los seis primeros meses del año, cifra muy similar a la del mismo periodo de 2025 (+0,83%).

La línea regular con Melilla mantuvo su evolución positiva, con 147.174 pasajeros, un 6,9% más, y 34.425 vehículos en régimen de pasaje, lo que supone un incremento del 12,2%.

Por su parte, el tráfico de cruceros alcanzó los 199.529 pasajeros, un 3,2% menos que en el primer semestre del año anterior. El Puerto de Málaga prevé superar la cifra comparativa del año anterior, durante el segundo semestre, con el comienzo de la temporada alta de otoño.

Por último, el tamaño medio de los buques que hicieron escala en el Puerto de Málaga durante el primer semestre de 2026 alcanzó los 45.248 GT, situando al Puerto de Málaga entre los primeros del sistema portuario español.

Así, han valorado que este indicador "confirma la capacidad del recinto portuario para atender buques de gran porte y refuerza su atractivo como escala estratégica para el tráfico marítimo en el Mediterráneo".