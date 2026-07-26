Ayuso anuncia "una recuperación inédita" ante los incendios y pide "no enfrentar a los pueblos"

Isabel Díaz Ayuso visita Villamanta junto a los Reyes - EUROPA PRESS

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este domingo el inicio de una "recuperación inédita" de las zonas afectadas por el incendio de la Sierra Oeste, con un plan integral que incluye la reparación de más de 100 kilómetros de carreteras, ayudas a los ganaderos y la evaluación de los daños, mientras el fuego continúa activo.

Tras acompañar a los Reyes en su visita al centro de acogida de evacuados de Villamanta, Ayuso ha defendido que el Ejecutivo madrileño no esperará a la extinción definitiva del incendio para comenzar la reconstrucción y ha reclamado "no enfrentar a los pueblos" porque "no ayuda nada". "No empiecen con guerras innecesarias en estos momentos porque la gente no se lo merece", ha subrayado.

La presidenta madrileña ha recalcado que "Madrid nunca para" al recordar "la experiencia en todo" del Gobierno regional en la recuperación tras la DANA, la borrasca Filomena y la pandemia, episodios en los que, según ha destacado, se reconstruyeron en tiempo récord puentes, carreteras, viviendas e infraestructuras.

Así, ha detallado que "bomberos, agentes forestales, policías locales, la UME, cientos de voluntarios están atacando sin descanso al mayor incendio de nuestra historia". "Pero en el Gobierno de la Comunidad de Madrid ya estamos trabajando para una recuperación lo más rápida posible. Antes de que se apague el fuego, nuestra obligación es pensar ya en ese escenario, en la recuperación", ha indicado.

Asimismo, ha destacado que el Gobierno regional ya está evaluando los daños en viviendas, infraestructuras y terrenos para actuar "de manera rápida", como hizo en anteriores catástrofes. Según los primeros datos, hay al menos 43 viviendas destruidas por completo y otras 300 con importantes daños, aunque ha advertido de que esa cifra "se va a elevar enormemente".

GRATITUD A LOS REYES, ALCALDES Y VECINOS

La presidenta madrileña ha mostrado su gratitud a los Reyes por "estar acompañando como siempre al pueblo español", así como a los alcaldes de Villamanta, a la juventud de esta localidad madrileña, y también a todos los vecinos desplazados desde Aldea del Fresno que "están viviendo estos momentos tan difíciles".

En cuanto a la situación, ha detallado que cuatro días después sigue sin estabilizarse el incendio de la Sierra Oeste de Madrid, sigue en activo y ya ha quemado ya 22.000 hectáreas, indicando que la emergencia nacional de Madrid y de Ávila ahora se ha ampliado a Toledo.

Asimismo, ha destacado el gran trabajo que están realizando los Bomberos y los efectivos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) la pasada noche por evitar que el avance siga a gran velocidad dentro de la Comunidad de Madrid y por tanto "ahora se está combatiendo la entrada del incendio de Ávila a nuestra región en Cadalso de los Vidrios y en San Martín de Valdeiglesias, que esto viene sucediendo desde el momento en el que solicitó el nivel 3".

"Tenemos cerca de 300 bomberos y agentes forestales de la Comunidad de Madrid que trabajan sin descanso contra el fuego. Tenemos también 50 vehículos como medios terrestres y 10 helicopteros de la Comunidad que están por toda la geografía madrileña pero en concreto tres en esta zona y se están paulatinamente incorporando nuevos recursos. Más de 55.000 vecinos han sido o desalojados, evacuados o confinados", ha especificado.

Los municipios desalojados son Aldea del Fresno, Navas del Rey, Chapinería, Colmenar del Arroyo, Fresnerillas de la Oliva, Robledo de Chabela, Navada Gamella, Las Rozas de Puerto Real, Cenicientes y Zarzalejo. Y además, hay confinamientos activos ahora mismo en San Martín de Valdiglesias, Pelayos de la Presa, Valdemaqueda y Villa del Prado.

19 PUNTOS DE ACOGIDA Y 800 CAMAS DISPONIBLES

Según los datos ofrecidos, la Comunidad de Madrid ha habilitado 19 puntos de acogida evacuados en 15 municipios que están atendiendo a su vez a 2.400 personas. Además, se ha reforzado la red asistencial, la sanitaria, para los municipios afectados con 800 camas disponibles para posibles evacuaciones para derivar a vecinos afectados.

Igualmente, se han desplegado ambulancias de soporte básico en 10 municipios y se tiene finalizado un plan de actuación ante la calidad del aire en los municipios afectados. Ayuso ha destacado que hasta el momento, no hay que lamentar por ninguna asistencia de carácter grave, pero sí que ha habido trece traslados hospitalarios.

"Los profesionales del SERMAS, es decir, todo el servicio madrileño de salud, ha atendido a más de mil personas, principalmente por problemas respiratorios. Y también hemos activado ambulancias para asistencia psicológica", ha señalado.

También se ha activado la dispensación farmacéutica domiciliaria en los municipios afectados y confinados y se prestan también en las oficinas de referencia de cada localidad en colaboración con el Colegio de Farmacéuticos y los Ayuntamientos.

Además, se ha habilitado un dispositivo de 85 autobuses y 100 profesionales que sigue operando para evacuaciones de ciudadanos y que ya han usado cerca de 8.000 vecinos. Y también se está haciendo un seguimiento permanente en las residencias de mayores y centros de atención social para coordinar traslados.

De igual modo, han sido trasladados animales al Centro Integral de Acogida de Animales de la Comunidad de Madrid y en colaboración con las protectoras de animales de la zona.

Ayuso ha detallado que el incendio mantiene cortados 14 puntos de 12 carreteras autonómicas y que 13 líneas de autobuses permanecen sin servicio por motivos de seguridad, por lo que ha vuelto a pedir a la ciudadanía que evite desplazamientos innecesarios a las zonas afectadas.

Asimismo, ha señalado que ya se ha recuperado la telefonía móvil en los municipios afectados, aunque se sigue trabajando para mejorar la cobertura.

300 TONELADAS DE FORRAJE Y PAJA

La presidenta también ha anunciado un millón de euros en ayudas de emergencia para los ganaderos afectados, además del envío de 20 tráileres con 300 toneladas de forraje y paja y depósitos de agua para alimentar al ganado. A ello ha sumado la renovación automática de las demandas de empleo de los vecinos de la zona para evitar desplazamientos y un plan integral para reparar más de 100 kilómetros de carreteras autonómicas dañadas por el incendio.

También ha agradecido el trabajo de los Bomberos, la UME, la Guardia Civil, las policías locales, Protección Civil y los voluntarios, y ha destacado que la labor de los equipos ha permitido salvar numerosas viviendas, especialmente en el entorno del pantano de San Juan y la urbanización Entrepinos.

Ha subrayado que la región destina más de 52 millones de euros a la prevención y lucha contra incendios, dispone de 6.110 profesionales y voluntarios, un 23% más que en la campaña anterior, y ha reclamado solidaridad con los municipios afectados, además de evitar "guerras innecesarias" mientras continúan las labores de extinción y recuperación.

Ayuso ha pedido además evitar la confrontación y la división a raíz del incendio, después de criticar algunos mensajes sobre las ayudas al sector ganadero. La presidenta ha defendido que apoyar a los ganaderos es "invertir en lo de todos", al recordar que han sido de los primeros afectados por el fuego al perder explotaciones, animales y terrenos.

Asimismo, ha abogado por analizar las causas del incendio "con rigor" y extraer conclusiones una vez pase la emergencia, pero ha rechazado que se utilice la situación para "enfrentar a los pueblos", al considerar que ese tipo de mensajes "no ayudan nada".