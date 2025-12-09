El Puerto de Motril (Granada) celebra por su 20 aniversario una actividad educativa con el Colegio Ave María Varadero

El puerto de Motril celebra por su 20 aniversario una actividad educativa con el Colegio Ave María Varadero - PUERTO DE MOTRIL

MOTRIL (GRANADA), 9 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Motril (Granada), en colaboración con el centro educativo Ave María Varadero, ha organizado una jornada educativa para conmemorar las fiestas navideñas, el cierre del trimestre escolar y el 20 aniversario de la creación de la Autoridad Portuaria de Motril.

La actividad ha reunido a alumnos de primero a cuarto de Primaria y de primero y segundo de la ESO "en una experiencia formativa diseñada para acercar el mundo portuario a los más jóvenes", ha señalado el presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes.

La iniciativa se ha desarrollado en distintos espacios del recinto portuario, entre ellos el Jardín de la Autoridad Portuaria y zonas del muelle, donde los estudiantes han conocido de primera mano el funcionamiento interno del puerto, sus instalaciones y los servicios que ofrece.

El programa ha incluido talleres formativos, charlas divulgativas, como la de la Guardia Civil y un recorrido guiado por profesionales del puerto.

TALLER MEDIOAMBIENTAL

Uno de los ejes de la jornada ha sido el Taller Medioambiental impartido por el Aula del Mar de la Universidad de Granada (UGR). A través de explicaciones dinámicas y participativas, personal especializado y voluntarios han abordado cuestiones clave sobre el entorno natural del puerto, los ecosistemas marinos, la importancia de la conservación ambiental y las medidas sostenibles que se desarrollan en la actividad portuaria.

Además, los alumnos han visitado distintas áreas del muelle, acompañados por personal de la autoridad portuaria.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, ha destacado la importancia de esta iniciativa como parte de la misión del puerto de acercarse a la ciudadanía y, especialmente, a los jóvenes.

"Para nosotros es fundamental abrir las puertas del puerto y mostrar a las nuevas generaciones cómo funciona una infraestructura que es clave para el desarrollo económico y social de la Costa Tropical. Celebrar nuestro 20 aniversario junto a un centro educativo de referencia como Ave María Varadero refleja nuestro compromiso con la formación, la sostenibilidad y el futuro del territorio".

Por su parte, la directora del centro Ave María Varadero, María Luisa Gómez de la Tría Alabarces, ha subrayado el valor educativo de la actividad: "Esta visita supone una experiencia única para nuestro alumnado. No solo aprenden sobre el entorno portuario y las oportunidades profesionales que ofrece, sino que también toman conciencia de la importancia del cuidado ambiental y del impacto que tiene el puerto en nuestra comunidad".

Todos los participantes han recibido un obsequio conmemorativo del 20 aniversario de la Autoridad Portuaria de Motril. Con esta actividad, el Puerto de Motril reafirma su voluntad de seguir construyendo puentes con la sociedad, especialmente con los más jóvenes, promoviendo valores de conocimiento, sostenibilidad y pertenencia al territorio.