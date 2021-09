El Puerto de Motril (Granada) dedica una plaza al EVA 9 en su 50 aniversario

MOTRIL (GRANADA), 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Escuadrón de Vigilancia Aérea EVA 9 de Motril (Granada) ya cuenta con una plaza dentro del recinto portuario, el espacio situado frente a la terminal marítima de pasajeros recientemente remodelada, en el año en que se cumple el 50 aniversario de su llegada a la ciudad costera.

El acto, donde una escuadrilla del Ejército del Aire ha rendido homenaje a la bandera y a los caídos por España, ha contado con representación de los tres ejércitos, además de autoridades civiles y vecinos. En el turno de intervenciones, el presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes, ha recordado que a lo largo de los cincuenta años del EVA 9 en Motril "se han forjado vínculos históricos, de afecto y respeto".

"Quién no conoce a alguna familia motrileña vinculada al EVA 9; quién no sabe de algún relato o historia personal forjada en sus instalaciones, esa atalaya desde donde se puede divisar toda la Costa Tropical, con el Mar Mediterráneo de fondo dibujando el horizonte; quién no es consciente del honor y la tranquilidad que representa para nosotros teneros como servidores de España, tan cerca y protegiéndonos en su nombre. Habéis sido y sois embajadores de esta maravillosa tierra, por lo que es de justicia que tuvierais un lugar de preferencia en ella, en su puerto, donde podamos dar testimonio y rendir un homenaje afectuoso a vuestra institución y a todos los valores que la misma representa", ha agregado.

Para García Fuentes, "medio siglo de servicio y entrega merecen ser reconocidos y perpetuarse en el tiempo y qué mejor forma que denominar a este recién remodelado espacio con el nombre de EVA 9, el lugar por donde se realiza la entrada por mar a la ciudad que tanto cariño os profesa".

El presidente de la Autoridad Portuaria ha tenido un recuerdo especial para el personal de tropa, civil, suboficiales, oficiales y mandos que han formado y forman la "gran familia" del EVA 9.

El comandante jefe del EVA 9, José Luis Rando Guirado, por su parte, ha señalado la "ilusión" que le hace al Ejército del Aire el reconocimiento de la Autoridad Portuaria. "Desde hoy existe un pedacito de nuestra unidad en esta dársena, junto a un lugar tan significativo como el acceso a la terminal de pasajeros por donde pasan aquellos que, desde esta querida ciudad de Motril y la Costa Tropical, parten hacia África o vuelven. Es un hito importante, sin duda, para nosotros".