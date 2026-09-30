El Puerto de Motril (Granada) destina 1,7 millones a la digitalización del sistema de salida de mercancías

'Levante Sin Papel' Es Un Sistema Que Hará Posible Que Los Camiones Puedan Abandonar El Puerto Una Vez Que La Mercancía Disponga De Todas Las Autorizaciones Necesarias, Sin Tener Que Presentar Documentación Física En Los Controles De Salida. - PUERTO DE MOTRIL

MOTRIL (GRANADA), 30 (EUROPA PRESS)

La Autoridad Portuaria de Motril (Granada) ha dado un nuevo impulso a la digitalización de sus procesos con una inversión de 1,7 millones de euros para la implantación de una serie de herramientas tecnológicas que van a agilizar la gestión de las mercancías que salen del recinto portuario.

Así lo han dado a conocer en un comunicado, en el que detallan que el proyecto, cuya licitación se encuentra actualmente en su fase final, permitirá avanzar hacia el denominado 'levante sin papel', un sistema que hará posible que los camiones puedan abandonar el Puerto una vez que la mercancía disponga de todas las autorizaciones necesarias, sin tener que presentar documentación física en los controles de salida.

El sistema estará basado en la integración de la información que manejan los diferentes agentes que intervienen en el proceso de salida de las mercancías, entre ellos transitarios, Autoridad Portuaria, Aduanas y la Guardia Civil. La previsión es adjudicar el contrato durante este año y comenzar su ejecución en 2027.

Uno de los elementos fundamentales será la lectura automática de las matrículas de los camiones mediante cámaras instaladas en los accesos. Para ello, cuando un vehículo se disponga a salir, el sistema identificará su matrícula y podrá conocer qué mercancía transporta y cuál es su situación administrativa.

La transformación digital se complementa con las actuaciones físicas necesarias para hacer posible el funcionamiento del nuevo sistema. En este sentido, las obras realizadas en el entorno de la zona de inspección han permitido configurar un carril independiente para la salida de mercancías, conectado con la rotonda de acceso y preparado para el funcionamiento del sistema de 'levante sin papel'.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, ha destacado la importancia de esta actuación para seguir mejorando la operativa y la eficiencia del Puerto de Motril. "Esta obra supone un paso más en la agilización de los procesos logísticos, reduciendo tiempos y facilitando el movimiento de las mercancías", ha señalado.

García Fuentes ha subrayado que la mejora permitirá optimizar los recursos y ofrecer un servicio más ágil y competitivo a las empresas. "La rapidez es hoy un factor determinante para la logística y, por tanto, para la competitividad de nuestro puerto", ha añadido. En este sentido, ha reafirmado el compromiso de la Autoridad Portuaria con la modernización y digitalización de sus procesos.

UNA PLATAFORMA DIGITAL

La inversión de 1,7 millones de euros incluye también otras herramientas destinadas a mejorar la gestión y la comunicación dentro del recinto portuario. Una de ellas será un Port Community System (PCS), una plataforma digital electrónica, neutral y abierta que conecta los sistemas de todos los actores públicos y privados de un entorno portuario para intercambiar información de forma segura y rápida.

Igualmente, se contempla la implantación de un Sistema de Información Geográfica (GIS) que permitirá disponer de una plataforma cartográfica actualizada del Puerto. Una herramienta de especial utilidad para las áreas de Infraestructuras y Explotación y servirá como soporte para la gestión de los espacios e instalaciones portuarias.

A estas actuaciones se suma un nuevo sistema de control de accesos para agilizar la entrada al recinto de las personas previamente acreditadas. Mediante sistemas de identificación y lectura, el personal autorizado podrá acceder de forma automatizada, reduciendo trámites y tiempos de espera en los puntos de control.

El conjunto de la actuación se financia con fondos de compensación y forma parte de la estrategia de la Autoridad Portuaria de Motril para avanzar hacia un puerto más digital, eficiente y conectado, reduciendo trámites y facilitando la actividad de las empresas que utilizan sus instalaciones.