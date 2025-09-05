El Puerto de Motril (Granada) incorpora un remolcador de 50 toneladas de tiro ante el aumento del tamaño de los buques

MOTRIL (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

La naviera Ria de Arosa ha posicionado en el Puerto de Motril, en la costa de Granada, un segundo remolcador de 50 toneladas de tiro, que se activa ante el aumento del tamaño de los buques. Se trata del Blanca S, con una eslora de 24 metros y diez de manga, que sustituye al Paula S, de 25 toneladas.

"Esta nueva incorporación viene a dar respuesta al objetivo que perseguía el puerto de contar con medios suficientes y con capacidad de dar respuesta al aumento de los tráficos y, por tanto, del tamaño de los buques".

Así lo ha argumentado en una nota de prensa este viernes el presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, que ha añadido además el "plus de seguridad que se le da a las maniobras de atraque y desatraque".