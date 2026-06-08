Puerto de Motril y UGR impulsan la primera boya oceanográfica de monitorización científica en el mar de Alborán

Aspecto de la boya oceanográfica en la superficie. - PUERTO DE MOTRIL

MOTRIL (GRANADA), 8 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Motril y la Universidad de Granada (UGR) han puesto en marcha una innovadora iniciativa científica con la instalación de una boya oceanográfica frente a la Costa Tropical, en el mar de Alborán.

La boya permitirá obtener datos oceanográficos en tiempo real y a largo plazo que contribuirán al estudio de fenómenos asociados al cambio climático, como las olas de calor, además de facilitar la calibración de sensores remotos, la validación de modelos oceanográficos y el seguimiento de la evolución de los ecosistemas marinos.

La iniciativa surge del Grupo de Investigación de Ecología Global del Departamento de Ecología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, en colaboración con el Aula del Mar CEI-MAR de la UGR.

El proyecto está dirigido por el profesor Rodrigo Gonçalves y supone un importante avance en la observación marina del litoral mediterráneo andaluz.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, ha destacado que "con esta iniciativa científica e innovadora se da un nuevo paso en el compromiso que compartimos tanto la Universidad como la Autoridad Portuaria de Motril; un compromiso con el medio ambiente y con la economía azul sostenible".

"De esta manera contribuimos a afrontar con mayores garantías los retos ambientales derivados del cambio climático y situamos a Motril como un referente en la observación y conservación de los ecosistemas marinos del Mediterráneo occidental", ha agregado.

Según explica Rodrigo Gonçalves, profesor del Departamento de Ecología de la UGR y responsable del proyecto, "esta iniciativa permite mejorar los modelos de predicción de las olas de calor, entre otros fenómenos meteorológicos".

Además, al contar con sensores subsuperficiales y próximos al fondo marino, "la boya aportará datos en tiempo real sobre la temperatura de toda la columna de agua".

Por su parte, el director del Aula del Mar de la UGR, Julio de la Rosa, ha resaltado el carácter pionero de la actuación al señalar que "se trata de la primera boya de estas características de la red Aqualink que se instala en Europa, con datos en abierto y accesibles para toda la ciudadanía".

Uno de los principales valores de esta infraestructura es precisamente su apuesta por el conocimiento abierto. Todos los datos recopilados estarán disponibles de forma libre y gratuita para investigadores, administraciones públicas, entidades y ciudadanía, favoreciendo la colaboración científica y el acceso a información ambiental de calidad.

Además de su utilidad para la investigación, la plataforma permitirá generar imágenes e información en tiempo real destinadas a actividades de divulgación científica y sensibilización ambiental, acercando el conocimiento del medio marino a la sociedad.

La instalación de la boya ha sido posible gracias al trabajo desarrollado por el Aula del Mar CEI-MAR de la UGR, que ha gestionado y financiado las autorizaciones administrativas necesarias, así como las operaciones submarinas para el fondeo y puesta en funcionamiento de la infraestructura.