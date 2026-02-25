Puerto de Sevilla y Extremadura avanzan en una alianza empresarial con 150 representantes de varios sectores

El presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, en la jornada 'Conectando Territorios: Sevilla y Extremadura, alianza empresarial hacia el futuro' - PUERTO DE SEVILLA

BADAJOZ (EXTREMADURA), 25 (EUROPA PRESS)

La Cámara de Comercio de Badajoz ha acogido este miércoles la jornada 'Conectando Territorios: Sevilla y Extremadura, alianza empresarial hacia el futuro'; un encuentro estratégico promovido por la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS), ProSevillaPort, la Cámara de Comercio de Badajoz, en colaboración con la Cámara de Comercio de Sevilla y la de Cáceres, junto a Extremadura Avante.

Durante la inauguración del acto, el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, ha señalado que "el éxito de la logística pasa por tener unas infraestructuras adecuadas" y, en ese sentido, ha apuntado la necesidad de una mayor inversión para reforzar las conexiones, en especial las ferroviarias, entre ambos territorios.

Carmona ha añadido que "el hecho de reivindicar más inversión no significa que no tengamos confianza en nosotros mismos. "Creemos en Extremadura, creemos en Andalucía, y en todo el talento y los desarrollos logísticos que ambas regiones suman", ha destacado.

"El Puerto de Sevilla debe ser el puerto natural de Extremadura" ha continuado el presidente. En esta línea, ha remarcado que representa "un 13 % del tráfico portuario". "Principalmente damos servicio al sector siderometalúrgico con una media de 350.000 toneladas anuales; y al cereal y los abonos, con 200.000 toneladas", ha afirmado.

Asimismo, Carmona ha señalado que mueven con Extremadura productos siderúrgicos y alimenticios en contenedor de exportación con las Islas Canarias. "Somos puerto líder con el archipiélago con 5 salidas marítimas semanales", ha añadido el presidente de la Institución portuaria.

El Puerto de Sevilla ofrece al tejido empresarial conexión con las principales rutas comerciales a través del buque y del ferrocarril, garantizando un transporte eficiente y flexible puerta a puerta. Asimismo, Rafael Carmona ha destacado que "la ubicación dentro del territorio de los muelles sevillanos, próxima a los mercados y centros de producción, la gran capacidad de las instalaciones portuarias y la alta especialización de los operadores logísticos, son garantía para la importación y exportación de los productos de la región".

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, Mariano García Sardiña, ha destacado que "esta jornada representa mucho más que un encuentro empresarial: es una apuesta decidida por la cooperación entre territorios." Ha añadido que "el Puerto de Sevilla es una puerta abierta al mundo para nuestras empresas, una infraestructura moderna que permite reducir costes logísticos, mejorar la competitividad y facilitar la internacionalización de nuestros productos".

A lo largo de este encuentro, el presidente de la Cámara de Badajoz ha presentado el importante proyecto que la entidad va a desarrollar este año: la Incubadora de Alta Tecnología que ha puesto en marcha en la ciudad bajo el nombre de Inquore.

Para llevarlo a cabo hay una inversión de 2.000.000euro, y cuenta con la cofinanciación de Fondos FEDER, a través de la Fundación INCYDE. Aquí se reunirán grandes empresas, universidades, centros tecnológicos, inversores, emprendedores y startups para colaborar y desarrollar nuevas ideas. Se trata de una gran apuesta por la transferencia de la alta tecnología y la sostenibilidad como mejora de la rentabilidad de las empresas.

SEVILLA, PUERTO NATURAL DE EXTREMADURA

El Puerto de Sevilla, único puerto marítimo de interior de España, se presenta como "una infraestructura clave para el desarrollo económico del suroeste peninsular". Con más de 850 hectáreas de suelo operativo, 5.300 metros de muelles y una red logística que conecta por mar, ferrocarril y carretera los principales ejes del transporte nacional e internacional, el puerto se consolida como un centro logístico e industrial de referencia.

Su Zona de Actividades Logísticas (ZAL) y su conexión ferroviaria de 750 metros lo convierten en "una plataforma idónea para la exportación de productos agroalimentarios, industriales y tecnológicos de las empresas extremeñas".

El encuentro ha continuado con una sesión de intercambio empresarial con el objetivo de identificar oportunidades de negocio y establecer nuevas alianzas entre ambas comunidades. Estas alianzas buscan consolidar un eje de desarrollo económico en el suroeste peninsular, combinando la potencia logística del Puerto de Sevilla con la capacidad productiva y tecnológica de las empresas extremeñas.

Entre los 150 asistentes, han participado empresas de diversos sectores: industrial, agroalimentario, logístico, medio ambiente, entre otros. El programa ha incluido dos mesas redondas centradas en la logística, la industria y la cooperación empresarial, con la participación de responsables de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Extremadura Avante, Conesa, CL Grupo Industrial y Sherry Ventures, entre otros.