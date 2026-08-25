El Puerto de Sevilla inicia el dragado de mantenimiento en siete tramos del canal del Guadalquivir

Draga en la desembocadura en trabajos de dragado de mantenimiento. Foto de archivo. - AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA

SEVILLA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) ha comenzado este martes el dragado de mantenimiento en los siete tramos de la Eurovía del Guadalquivir que han experimentado un "aumento significativo" del volumen de sedimentos, como consecuencia del "tren de borrascas" que afectó a Andalucía entre noviembre de 2025 y febrero de 2026.

Según ha precisado la entidad portuaria en una nota de prensa, los trabajos actuarán sobre los tramos próximos a la desembocadura (Broa, Salinas y Puntalete), así como en la parte media del canal (La Lisa) y más cercana a la esclusa (Olivillos, Isleta y Ante Esclusa), de manera que el volumen de sedimentos extraídos alcanzará una estimación de 500.000 metros cúbicos, dentro del objetivo de que la actuación recupere los "calados mínimos" para garantizar la "plena seguridad en el acceso marítimo" hasta Sevilla.

Asimismo, el dragado de mantenimiento combinará el método tradicional, mediante draga de succión en marcha, con nuevas soluciones "más sostenibles" como la operativa 'Water Injection Dredging' (WID), basada en la inyección de agua a baja presión en los puntos del canal donde se acumula el material y, especialmente, el de menor tamaño de grano.

En este sentido, la técnica facilita que la corriente de marea y la gravedad derivada de las pendientes de la ría desplacen los sedimentos, de manera que el material no se retira de la dinámica fluvial, sino que se redistribuye a otras zonas de la ría donde las condiciones hidrodinámicas lo permiten.

De este modo, los trabajos de mantenimiento han sido adjudicados a 'Dravo S.A', por un importe de 3,5 millones de euros con IVA incluido, mientras que 'Tecnoambiente' ejecutará tanto el servicio de topo-batimetría necesario para la adecuada ejecución del dragado como la dirección ambiental y la vigilancia arqueológica, por un importe global 330.693 euros.

Cabe mencionar que la actuación permitirá conservar las cotas de la rasante actual, sin superar las profundidades máximas autorizadas en la canal de navegación.

ECONOMÍA CIRCULAR

La Autoridad Portuaria dará continuidad a los trabajos ya iniciados para regenerar playas, como es el caso del litoral del espacio natural de Doñana, al mismo tiempo que se utilizarán para "mantener los humedales para aves acuáticas" creados con la colaboración del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en La Horcada, Lebrija (Sevilla).

De este modo, el dragado se ejecutará bajo las premisas de sostenibilidad ambiental implantadas en las últimas actuaciones de mantenimiento, fruto de la colaboración con entidades como la Dirección General de Costas y el Mar, el Espacio Natural de Doñana y la comunidad científica.

En contexto, la propia evolución del Guadalquivir ha provocado la existencia de determinadas zonas en las que, de manera cíclica, se sedimentan "partículas en suspensión" que dificultan la entrada por mar a Sevilla. Por tanto, la APS ha garantizado promover la accesibilidad de forma que quede asegurado el tráfico marítimo hasta la capital y los municipios ribereños.