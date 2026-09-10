El Puerto de Sevilla mueve 2,7 millones de toneladas hasta agosto, casi 42.000 más que en el mismo periodo de 2025

Foto aérea de la dársena de Batán - APS

SEVILLA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tráfico de mercancías en el Puerto de Sevilla ha experimentado un repunte en el octavo mes del año. Hasta agosto de 2026, los muelles sevillanos han superado los 2,7 millones de toneladas, un 1,5% más que en el año anterior, lo que supone un incremento de 41.437 toneladas adicionales.

Estos buenos datos se deben en gran medida al crecimiento de la mercancía general, que alcanza 1,1 millones de toneladas (+6%) y a los graneles líquidos, que suman las 412.764 toneladas (+26%), detalla la Autoridad Portuaria de Sevilla en una nota de prensa.

Por tipo de mercancías, despuntan los aceites y grasas, en especial de importación, que alcanzan las 298.581 toneladas, un 40% más que en 2025. También, destacan los cereales y sus harinas con 320.828 toneladas, lo que significa un incremento de cerca del 30%. Esta subida es debida al buen comportamiento del cereal de importación: trigo, triticale y cebada.

El Puerto de Sevilla consolida así su posición como enclave de referencia para la logística agroalimentaria. Su localización estratégica en el Valle del Guadalquivir, próxima a importantes zonas de producción y consumo, junto con la especialización de los operadores logísticos y la gran capacidad de las instalaciones, refuerzan su papel como nodo logístico para estos tráficos en el sur peninsular.

CRECE UN 11% EL CONTENEDOR CON CANARIAS

Respecto al contenedor, evoluciona al alza con una subida de un 11% en el volumen de TEU, hasta alcanzar las 110.846 TEU movidas. En toneladas, la mercancía contenerizada suma 765.842 toneladas, con un crecimiento del 6,2%. Según las previsiones para el cierre del ejercicio, si el número de TEU continua en equilibrio con lo movido el año pasado, 2026 cerraría con los mejores registros de la última década.

El tráfico de contendores en el Puerto de Sevilla viene reforzado por las cinco líneas marítimas semanales, tres de CMA --CGM y dos de Boluda Lines--, que unen la península con las Islas Canarias. De hecho, en septiembre del pasado año, la Terminal Marítima del Guadalquivir reforzó su conexión con Canarias con el inicio de operativa del buque CT Pachuca de CMA-CGM, lo que ha supuesto un aumento de la capacidad, frecuencia, y flexibilidad de los tráficos con el archipiélago canario.

Por otro lado, decrecen tráficos como los abonos naturales y artificiales que han supuesto hasta agosto 200.628 toneladas (-37,5%) o las chatarras de hierro que suman 263.801 toneladas (-13,2%). En el caso de los fertilizantes, la situación se ha visto afectada por la entrada en vigor de nuevos aranceles (Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono) y por la subida del precio del gas y del petróleo.