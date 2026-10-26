El puerto de Sevilla reúne a capitanes de megayates internacionales para posicionarse como destino de grandes esloras

En El Centro, El Presidente Y El Director De La Autoridad Portuaria De Sevilla, Junto A Los Capitanes De Megayates - APS

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El destino Sevilla y su puerto han acogido a una delegación de capitanes de superyates y megayates internacionales en el 'Sevilla Captains' FAM Trip, el primer encuentro de estas características que se celebra en la ciudad y que busca reforzar su posicionamiento como destino para la náutica de gran eslora.

La iniciativa, organizada por la Autoridad Portuaria de Sevilla y Ocean Platform Marinas (OPM) Sevilla, uno de los principales gestores de marinas para grandes esloras en España y cuyo accionista mayoritario es Ocean Capital Partners, ha permitido a los participantes conocer durante tres días tanto las instalaciones y servicios de la marina del Muelle de las Delicias como uno de los principales elementos diferenciales del destino: "la posibilidad de acceder por el Guadalquivir y atracar en pleno corazón de una gran capital cultural".

El encuentro ha contado, además, con el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla - NODO y Sevilla Feeling Land (Turismo de Sevilla), Acquera Yachting, Bodegas Fos, Casal, Abades y Guadaluxe, remarca la APS en una nota de prensa.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, ha recibido a la comitiva en las instalaciones de la Terminal de cruceros y megayates del Puerto de Sevilla, junto a una representación comercial de la Institución portuaria y de OPM Sevilla. Allí, el presidente ha destacado "la diversidad de los atractivos turísticos de Sevilla y su provincia, desde su patrimonio cultural y su oferta gastronómica y de ocio, hasta las experiencias vinculadas a la actividad económica del territorio".

"Una oferta diversificada en la que confluyen el patrimonio cultural, por ejemplo, a través del Real Alcázar o la Catedral de Sevilla, con otros destinos del entorno como Itálica; o un turismo de experiencias apoyado en nuestra actividad económica con visitas a bodegas y haciendas entre otros atractivos del territorio", ha señalado Carmona.

Se trata, ha añadido el presidente de la APS, de "una riqueza que amplía las posibilidades del destino y ofrece nuevas oportunidades para descubrir Sevilla", al tiempo que ha apuntado que todo ello se complementa con "la experiencia única de navegar por el estuario del Guadalquivir hasta llegar al corazón de la ciudad".

Por su parte, la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, ha destacado que "la llegada al Puerto de capitanes de superyates internacionales es una oportunidad extraordinaria para mostrar al mundo el potencial de nuestra ciudad como destino de 'turismo premium'".

"Sevilla cuenta con una oferta cultural, patrimonial, gastronómica y de experiencias de primer nivel, capaz de responder a las expectativas de un visitante que busca exclusividad, calidad y autenticidad", ha abundado la edil al respecto. Asimismo, Angie Moreno ha subrayado que "iniciativas como esta contribuyen a posicionar a la ciudad de Sevilla en nuevos segmentos turísticos de alto valor añadido, reforzando la proyección internacional de la ciudad y generando oportunidades para el conjunto del sector turístico y empresarial".

La conexión navegable por el Guadalquivir y la colaboración entre instituciones y operadores especializados nos permiten seguir ampliando nuestra oferta y consolidar Sevilla como un destino único, también para el turismo náutico de lujo", ha destacado Moreno.

DETALLES DEL ENCUENTR

Los capitanes participantes están al frente de embarcaciones de entre 50 y 100 metros de eslora, que suman conjuntamente 473 metros. Su participación responde a un objetivo muy concreto: dar a conocer Sevilla directamente a quienes tienen un papel determinante en la elección de los destinos y escalas de los superyates, con el objetivo de incorporar la ciudad a las futuras rutas de sus armadores.

La singularidad del puerto de Sevilla constituye uno de los principales argumentos de la propuesta. Es la única ciudad de España que cuenta con un puerto marítimo de interior, y está conectada con el Atlántico a través del Guadalquivir, lo que permite a las embarcaciones llegar navegando hasta un entorno urbano y cultural de primer nivel.

Para el sector del superyate, esta combinación de accesibilidad marítima y ubicación en pleno corazón de la ciudad convierte a Sevilla en un destino diferencial frente a otros puertos y marinas.

Beatrice Rasmini, General Manager de OPM Sevilla, ha señalado que los capitanes son quienes deciden el rumbo de un superyate. "Queremos que descubran en primera persona lo que hace única a Sevilla: llegar navegando por el Guadalquivir al corazón de una de las ciudades más bellas de Europa, con una marina preparada para atenderles al más alto nivel".

Durante su estancia, los capitanes han conocido las instalaciones que OPM Sevilla gestiona en el puerto sevillano y han recorrido la dársena del Guadalquivir, además de participado en distintas experiencias destinadas a acercarles la oferta cultural, gastronómica y turística de la ciudad.

El programa ha incluido, entre otras actividades, una visita cultural por Sevilla, una experiencia gastronómica, una cata de vinos y un espectáculo de flamenco.

El turismo asociado a los grandes yates tiene además un impacto que trasciende la propia actividad portuaria, al generar gasto en ámbitos como el amarre, el avituallamiento, el mantenimiento, la restauración, el comercio o la cultura. Su menor dependencia de la temporada alta supone también una oportunidad para avanzar en la desestacionalización de la actividad turística y reforzar el posicionamiento de Sevilla dentro de los destinos premium vinculados a la náutica internacional.

El encuentro ha contado con representantes de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Turismo de Sevilla, Acquera Yachting, OPM Sevilla y Ocean Capital Partners, reforzando la colaboración entre marina, puerto, ciudad y operadores especializados para impulsar la llegada de grandes esloras a Sevilla.