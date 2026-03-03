El Puerto de Tarifa (Cádiz) cancela sus salidas de esta tarde hacia Tánger por el temporal en el Estrecho de Gibraltar

Archivo - Un ferri de Balearia en el puerto de Algeciras. ARCHIVO. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

TARIFA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (Cádiz) ha anunciado que desde las 14,00 horas se van a cancelar las salidas previstas para el resto de este martes 3 de marzo en la conexión marítima entre el Puerto de Tarifa y Tánger ciudad, en Marruecos, debido a las condiciones meteorológicas adversas que se está registrando en el Estrecho de Gibraltar.

Según la web de información al pasajero de la Autoridad Portuaria, consultada por Europa Press, las navieras Morocco Africa Link (AML) y Balearia han suspendido ya sus ferris hasta las 21,00 horas, además de estar incluido el barco del miércoles a las 08,00 horas de la mañana de AML.

No obstante, el Puerto de Algeciras, que tiene conexiones con Tánger Med y con la ciudad autónoma de Ceuta, está operando con normalidad y no ha comunicado incidencias en estas líneas marítimas para lo que queda del día.

Cabe apuntar que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha indicado aviso amarillo por fuertes lluvias en la comarca gaditana de Estrecho a partir de las 21,00 horas y hasta completar el martes, con una precipitación acumulada pronosticada en una hora de 15 litros por metro cuadrado y de 40 en 12 horas.