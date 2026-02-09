Se reanuda la navegación marítima hasta el Puerto de Sevilla tras las intensas lluvias

Actividad en el Puerto de Sevilla - PUERTO DE SEVILLA

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Sevilla ha confirmado este lunes que se ha reanudado la navegación marítima hasta la ciudad después de las intensas lluvias registradas en los últimos días.

La Autoridad Portuaria de Sevilla ha agradecido la coordinación con la Corporación de Prácticos del Puerto de Sevilla y la Ría del Guadalquivir y Capitanía Marítima, para que desde este domingo 8 de febrero, se haya restablecido el acceso al puerto de los buques que permanecían fondeados debido a las adversas condiciones meteorológicas.

En un comunicado han indicado que estas condiciones, "caracterizadas por fuertes vientos y oleaje en la desembocadura del Guadalquivir, así como por corrientes intensas derivadas de los desembalses que dificultan la navegación", obligaron a suspender el servicio de barqueo y a restringir de forma temporal el tráfico marítimo.

A las 14,00 horas de este lunes, un total de ocho buques han pasado por la esclusa 'Puerta de Mar', cuatro de salida y otros cuatro de entrada. Entre ellos, se encuentran mercantes habituales del Puerto de Sevilla y las líneas marítimas regulares que conectan Sevilla con las Islas Canarias.

La Autoridad Portuaria de Sevilla ha agradecido la colaboración y el esfuerzo de la Corporación de Prácticos y de Capitanía Marítima, cuya coordinación ha sido clave para garantizar la seguridad y la progresiva reanudación del acceso marítimo del resto de buques fondeados en la desembocadura.