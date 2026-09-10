El sistema europeo de entradas y salidas entrará en funcionamiento en el Puerto de Almería en los próximos meses

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería, Rosario Soto, durante su visita institucional al Puerto de Algeciras. - APA

ALMERÍA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Rosario Soto, ha realizado una visita institucional al Puerto de Algeciras (Cádiz) para conocer la implantación del Sistema Europeo de Entradas y Salidas (EES), que entrará en pleno funcionamiento en el Puerto de Almería en los próximos meses.

Así lo ha informado la APA en una nota, en la que ha señalado que la visita se ha producido a menos de una semana de la conclusión de la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2026. El Puerto de Almería es el segundo del sistema portuario nacional, tras Algeciras, en una operación que constituye el mayor desplazamiento estacional de viajeros de Europa y uno de los mayores del mundo.

El EES es un sistema informático automatizado que permite registrar los datos de entrada y salida de nacionales de terceros países cada vez que cruzan las fronteras exteriores de los Estados miembros.

Además, recoge de forma centralizada datos biométricos, como huellas dactilares y faciales, y datos personales, entre ellos el nombre, el pasaporte y la fecha y lugar de entrada o salida de la Unión Europea.

Asimismo, el EES tiene capacidad para generar alertas a los Estados miembros y permite sustituir el estampado físico de sellos en los pasaportes por un sello digital.

Su implantación tanto en el Puerto de Almería como en el de Algeciras cuenta con financiación de la Unión Europea dentro del Programa del Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados (IGFV) para el marco 2021-2027.

VISITA INSTITUCIONAL A ALGECIRAS

Soto ha mantenido una reunión con el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), Gerardo Landaluce, con quien ha profundizado en el desarrollo de la OPE 2026.

Además, la presidenta de la APA, junto al jefe del Departamento de Explotación y Desarrollo de Negocio, Borja Fernández-Pacheco, y el jefe de Policía Portuaria, José Miguel López, ha conocido los servicios vinculados al pasaje que presta el Puerto de Algeciras con la finalidad de ampliar los ofrecidos en Almería.

Algeciras es el primer puerto en pasajeros de la OPE y mantiene conexiones con Tánger Med y Ceuta, mientras que Tarifa, también gestionado por la APBA, enlaza con Tánger Ville. Por su parte, el Puerto de Almería cuenta con líneas regulares con Melilla, Nador, en Marruecos, y Orán y Ghazaouet, en Argelia.

Durante la visita, Landaluce y el director general de la APBA, José Luis Hormaechea, han expuesto a Soto los grandes proyectos del Puerto de Algeciras y le han mostrado sus instalaciones portuarias y sus dos terminales, cuya gestión convierte al puerto algecireño en el "más eficiente de la Unión Europea", según un informe elaborado por el Banco Mundial y S&P Global.

La presidenta de la APA ha agradecido la atención prestada por el equipo de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras durante la visita y ha valorado su colaboración.