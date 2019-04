El Spectrum of the Seas, nuevo barco de Royal Caribbean, recala en Málaga antes de viajar desde Barcelona a Shanghái

Publicado 16/04/2019 15:03:39 CET

Partirá hacia la Ciudad Condal, comenzando la travesía Global Odyssey, un viaje de 46 noches con destino a su puerto base

MÁLAGA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Spectrum of the Seas, el nuevo barco de Royal Caribbean, ha realizado este martes su primera escala en el puerto de Málaga, tras salir del astillero alemán de Meyer Werft. Tras esta parada, partirá hacia Barcelona, desde donde iniciará la travesía Global Odyssey, un viaje de 46 noches con destino a Shanghái, su puerto base.

Durante dicha travesía se visitarán 17 destinos incluyendo Atenas, Dubái, Singapur, Hong Kong y muchos más, han precisado durante el acto de presentación de este barco, al que han asistido el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio; y Sergio Arévalo, jefe de Ventas de Royal Caribbean en España.

Rubio ha agradecido la elección de Málaga como primer puerto de escala de este nuevo buque de la compañía, con la que se mantiene "una estrecha relación de colaboración". "Este evento otorga nuevamente una amplia repercusión nacional e internacional a nuestro puerto y destino, posicionándolo en el mapa mundial del sector del crucero", ha sostenido.

Arévalo ha destacado que "tanto el puerto como la ciudad de Málaga son claves para Royal Caribbean". "Por eso hemos decidido volver a presentar nuestro nuevo buque aquí, como ya hicimos el año pasado con el Symphony of the Seas", ha apostillado, agradeciendo al puerto y a la capital por su "cálida acogida".

EL BARCO MÁS VANGUARDISTA

El Spectrum of the seas es el barco más vanguardista de Royal Caribbean, creado específicamente para el mercado asiático. Con capacidad para 4.246 pasajeros y 1.551 tripulantes, se ha diseñado para ofrecer el mejor entretenimiento a bordo.

Entre sus novedades está la primera zona exclusiva y privada para suites de Royal Caribbean. Ubicadas en un espacio privilegiado en la proa del barco, cuentan con ascensor privado, restaurante y salón propios, además de acceso a áreas exclusivas como The Balcony (una zona al aire libre donde relajarse y tomar el sol) y The Boutique (un área comercial donde reservar experiencias privadas de compras).

Cuenta también con la Ultimate Family Suite, un camarote especialmente diseñado para acoger familias de hasta once pasajeros y 260 metros cuadrados divididos en dos plantas, con una sala de juegos para los más pequeños con karaoke, cine, juegos de mesa y videojuegos.

A nivel gastronómico, Royal Caribbean ha adaptado toda su oferta gastronómica al viajero asiático. El barco contará con dos nuevos conceptos de restaurantes en la flota: Sichuan Red, que servirá auténtica comida china procedente de la provincia de Sichuán, y el Leaf and Bean, un salón de té y café que ofrecerá los más auténticos tés y dulces de China.

El Spectrum of the Seas cuenta con algunas de las atracciones más famosas de Royal Caribbean: la North Star, una cápsula observatorio que se alza a más de 90 metros sobre la cubierta; el RipCord by iFly, un simulador de paracaidismo; el SkyPad, una gran cúpula luminosa con camas elásticas y gafas de realidad virtual; el Seaplex (un espacio que incluye una escuela de trapecio, cancha de baloncesto, pista de patinaje y coches de choque, con comida a bordo y la música de un DJ), un laser tag y el simulador de surf FlowRider.

Como novedad presenta su teatro Two70º, un vanguardista y transformador espacio con grandes ventanales y vistas de 270 grados del océano, que se convierte en una superficie de más de 30 metros de ancho y seis de alto para disfrutar de espectáculos digitales.