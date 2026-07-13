Las terminales de cruceros del Puerto de Málaga, nominadas en los World Cruise Awards 2026 - PUERTO

MÁLAGA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Málaga Cruise Port, compañía perteneciente a Global Ports Holding ha sido nominada en la sexta edición anual de los World Cruise Awards 2026 dentro de la categoría 'Europe's Best Cruise Terminal 2026' (Mejor terminal de cruceros en Europa 2026), un reconocimiento que pone en valor la calidad de sus infraestructuras, sus servicios y la experiencia ofrecida a navieras, pasajeros y operadores del sector.

La compañía gestiona las tres terminales de crucero del Puerto de Málaga, por lo que esta nominación "supone una importante oportunidad para reforzar el posicionamiento de Málaga como puerto de referencia en el ámbito europeo del turismo de cruceros, destacando el trabajo conjunto desarrollado por la comunidad portuaria, las instituciones, los operadores turísticos y todos los agentes implicados en la actividad crucerística del puerto y el destino", han señalado.

El periodo de votación se abre este lunes, 13 de julio de 2026, y permanecerá activo hasta el 21 de agosto de 2026. Durante estas fechas, tanto profesionales de la comunidad internacional de cruceros como clientes podrán participar en la votación a través de la plataforma online oficial de los World Cruise Awards.

Una vez finalizado el periodo de votación, la organización comunicará los ganadores, que serán reconocidos durante la gala oficial de la sexat edición anual de los World Cruise Awards, prevista para el 14 de octubre de 2026 en Jamaica.

Por últim, han señalado que la nominación de Málaga Cruise Port en estos premios "impulsa a la terminal a continuar trabajando en la mejora de las infraestructuras, la calidad del servicio y la experiencia de los pasajeros, adaptándose a las demandas de las navieras". Además, añaden, "refuerza la proyección internacional del puerto y el destino y consolida el papel de Málaga dentro de los principales itinerarios del Mediterráneo y del mercado europeo".