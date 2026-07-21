El tráfico total en el Puerto de Cádiz crece un 12,6% y roza los tres millones de toneladas hasta junio

Archivo - Contenedores en el Puerto de Cádiz. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tráfico total general en el Puerto de la Bahía de Cádiz ha aumentado un 12,58% en el primer semestre del año en comparación con el mismo periodo del año anterior, con un total de 2.899.256 toneladas, según ha indicado la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC).

En una nota, la APBC ha explicado que, según la forma de presentación de la mercancía, los graneles sólidos, con 1.201.073 toneladas y un incremento del 44,18% respecto a junio de 2025, es el grupo que presenta un mayor crecimiento porcentual. También sube el avituallamiento, un 22,44 hasta alcanzar las 68.810 toneladas.

Por su parte, los graneles líquidos bajan un 9,32% en comparación con la primera mitad del 2025 acumulando 406.031 toneladas, según ha indicado la APBC, que ha apuntado que la mercancía general también presenta una leve bajada con 1.217.465 toneladas, un 1,2% menos que hasta las mismas fechas del año anterior.

La pesca fresca con 4.748 toneladas y un valor de venta de 20.678.555 euros, presenta un descenso del 18,25% y del 13,67% respectivamente. Respecto al modo de transporte, el tráfico rodado con Canarias ha alcanzado 467.276 toneladas en el primer semestre del año, un 2,27% más si se compara con el primer semestre del año anterior, ha indicado la APBC.

Por su parte, el tráfico de contenedor (lolo) suma 683.406 toneladas, un 4,04% menos que hasta junio de 2025. Sube en número de contenedores un 0,06% (91.977) y baja ligeramente en Teus (46.616) con una variación del 1,38% en comparación con lo acumulado hasta junio de 2025.

Igualmente, la APBC ha señalado que el comportamiento del tráfico de pasajeros asociado a la línea que une Cádiz y la península con las Islas Canarias alcanza los 19.420 pasajeros, un 1,79% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Por último, el tráfico de cruceros suma 153 escalas en el primer semestre del año, un 13,33% más que en las mismas fechas de 2025, y acumula 255.379 cruceristas, un 21,55% más que hasta junio de 2025, según ha indicado la APBC.