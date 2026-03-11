Transportes somete a información pública el estudio de una instalación ferroportuaria en Algeciras (Cádiz)

Diagrama sobre una instalación ferroportuaria en Algeciras - MINISTERIO DE TRANSPORTES

ALGECIRAS (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente el estudio Informativo de una instalación técnica ferroportuaria en la línea 04-420 (Bifurcación Maravillas-Algeciras) y su ramal de conexión con el Puerto de Algeciras, dando paso al proceso de información pública y audiencia de administraciones de dicho estudio, tal y como publica el Boletín Oficial del Estado.

Este es el trámite previo a su remisión al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con objeto de obtener Declaración de Impacto Ambiental (DIA), como ha informado el órgano ministerial en una nota.

Actualmente, el puerto de Algeciras vive un crecimiento de tráficos y las provisiones es que sigan aumentando. Es por eso que necesita ajustes en su capacidad ferroviaria debido a varios motivos, como la limitación de la longitud de los trenes a 350 metros en alguna de sus terminales o no contar con suficientes vías de apartado para las maniobras ferroviarias.

El acceso ferroviario al puerto de la Bahía de Algeciras se realiza actualmente a través de un ramal de conexión que parte de la línea perteneciente a la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) denominada 04-420 Bifurcación Maravillas (Bobadilla)-Algeciras, arrancando al oeste de la estación de la localidad gaditana, en concreto en el kilómetro 176+150.

Ante la imposibilidad de ampliar las instalaciones ferroviarias dentro del suelo portuario, el Ministerio ha planteado la construcción de una terminal o instalación técnica fuera del ámbito del puerto.

Para dar respuesta a esta situación, el estudio informativo ha analizado dos alternativas para la instalación técnica. Ambas contarían con cincos vías de apartado y sus correspondientes vías mango de seguridad y de maniobras. En ambas, con prestaciones muy similares, la instalación técnica su ubicaría en el paraje denominado Botafuegos, dentro del término municipal de Algeciras.

Para ello, ha sido necesario compatibilizar la instalación ferroviaria con la futura autovía A-48 --variante exterior de Algeciras-- a su paso por la misma zona de Botafuegos, que también se encuentra en fase de estudio informativo.

Así, se han coordinado ambos estudios: el de la autovía, en redacción por parte de la Dirección General de Carreteras, y el ferroviario, redactado por la Dirección General del Sector Ferroviario.

La alternativa dos de la instalación técnica se ubicaría algo más al este que la alternativa una y evitaría con más facilidad la futura autovía. A cambio, requerirá el ripado de la línea ferroviaria existente durante varios kilómetros, lo que supondrá más afecciones a la circulación ferroviaria.

En definitiva, se ha propuesto someter al proceso de información pública y audiencia el estudio informativo, considerando que la alternativa que mejor cumple con los objetivos considerados es la alternativa uno, cuyo presupuesto base de licitación se estima en unos 62 millones de euros.

Por su parte, el ramal de conexión con el puerto sería similar en ambas alternativas, de unos 3,65 kilómetros de longitud. Dicho ramal de conexión se dispondrá en parte de su trazado en paralelo a la actual línea 04-420 de la RFIG y no supondrá una duplicación de aquella, puesto que funcionalmente ambas líneas serán independientes.

ESTUDIO DE VIABILIDAD FAVORABLE

El estudio informativo ahora sometido a información pública incluye la 'Fase A. Estudio de Viabilidad', en la cual se ha llevado a cabo un estudio de capacidad y demanda para justificar que la instalación técnica tiene capacidad suficiente para absorber las futuras demandas de mercancías, así como un estudio coste beneficio para analizar la rentabilidad socioeconómica de la actuación.

Los resultados del estudio de rentabilidad son "muy favorables" y permiten avalar la sostenibilidad de la actuación prevista, requerida en la actualidad y más aún con la reciente entrada en vigor de la Ley de Movilidad Sostenible, ha indicado el Ministerio de Transportes.

Asimismo, se ha incorporado un estudio de impacto ambiental para evaluar los posibles efectos que las actuaciones propuestas puedan tener sobre el medio ambiente y se ha llevado a cabo un análisis multicriterio para comparar ambas alternativas.

Recientemente, el Ministerio también ha licitado las obras para la mejora del acceso norte por carretera a través de la A-7 al puerto de Algeciras, por otros 19,4 millones de euros (IVA incluido), desde el paso superior sobre el acceso al Puerto de la calle José Luis Villar hasta la pasarela peatonal existente en la autovía A-7 en las inmediaciones del enlace de La Menacha.

La actuación responde a los objetivos de la Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada 2030 del Ministerio, encaminada a mejorar la cohesión social, el crecimiento económico y a solventar los problemas reales de movilidad.

El modo de transporte ferroviario se alinea con estos objetivos y contribuye a la movilidad sostenible desde el punto de vista de la seguridad y la sostenibilidad ambiental.