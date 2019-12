Diputación de Almería acoge la presentación de 'Sin odio, de la A a la Z', un libro contra el racismo en el fútbol

Publicado 17/12/2019 14:58:21 CET

ALMERÍA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Plenos de la Diputación de Almería se ha llenado para la puesta de largo del libro 'Sin odio, de la A a la Z', una obra escrita por Salva Moya y Marce Arellano, editada por Círculo Rojo, y que invita al lector a reflexionar sobre el racismo y otras formas de discriminación en el fútbol.

Se trata de la primera presentación de este trabajo en España, tras la que se llevó a cabo en el estadio de Wembley, Londres, el pasado noviembre con la versión en inglés de este proyecto editorial.

A la presentación han asistido el presidente de Diputación, Javier Aureliano García; el diputado de Presidencia, Lucha Contra la Despoblación y Turismo, Fernando Giménez; uno de los autores de la obra y director de Canal Sur en Almería, Salva Moya; el director de Círculo Rojo, Alberto Cerezuela y Mamadou Serafín Badiane, el niño de la Escuela Deportiva de Fútbol de Roquetas de Mar que aparece en la portada de 'Sin odio'.

El presidente de Diputación ha dado la bienvenida al público y ha destacado la "dimensión internacional de este libro, que nos hace reflexionar y que se presenta a modo de diccionario".

"Desde la Diputación no dudamos ni un solo segundo a la hora de sumarnos a este proyecto y vincular los valores positivos asociados al deporte con la imagen del destino 'Costa de Almería', con valores como el esfuerzo, sacrificio, y compañerismo que transmite el deporte y que representan a la sociedad almeriense", ha dicho.

En ese sentido, el presidente ha apuntado que hay que "erradicar del deporte los antivalores como el racismo y las diferentes formas de discriminación".

"Es la primera vez que un libro de este tipo se presenta en Diputación, y además es muy almeriense. El autor es de Almería, el protagonista de la foto de portada, Mamadou, también es de Almería, el autor de esa foto, Rodrigo Valero, y uno de los protagonistas de la obra, David Fernández Borbalán, también son almerienses", ha señalado.

Por último, el presidente ha remarcado que siempre vamos a "apoyar iniciativas que hagan a la provincia de Almería un lugar mucho más amable para visitar".

"Relacionar la provincia como destino de turismo deportivo con los valores que transmite este libro era algo clave, y esos valores representan a todos los almerienses porque somos hospitalarios, acogedores y no somos racistas y, por tanto, este libro habla mucho de Almería", ha afirmado.

El autor de la obra, Salva Moya, ha relatado la intrahistoria de 'Sin odio' y añadió que "se habla además de otros tipos de discriminación como sexismo, homofobia o romafobia, por ser gitano, es decir, los llamados delitos de odio".

El libro reúne una colección de documentos en un diccionario que permite leerlo de forma independiente y todas las personas de las que se habla y cuentan su historia tienen una proyección internacional".

Asimismo, Moya ha explicado que la mirada almeriense del libro corre a cargo del árbitro David Fernández Borbalán, que protagoniza "la letra F y que era el árbitro que estuvo cuando a Dani Alves le tiran un plátano en El Madrigal para llamarle mono".

"Ese ha sido el toque almeriense pero el resto son representantes de Portugal, Inglaterra, o Alemania", ha concluido.

Por su parte, el editor de la obra, Alberto Cerezuela, ha expresado su deseo para que "seamos conscientes de la magnitud que tiene lo que intenta mostrar al mundo Salva Moya a través de sus libros, lo que le ha hecho ser un referente, no solo en España sino a nivel internacional, en un asunto como la lucha contra el racismo en el deporte y, especialmente, en el fútbol". "Este libro lleva el nombre de Almería por bandera por todo el mundo", ha apuntado.

El acto también ha contado con la presencia de destacadas personalidades del mundo del fútbol, como los jugadores de la UD Almería Sekou y René, el exfutbolista y entrenador Francisco Rodríguez, José Ortiz y Kike Burgos, el preparador físico Paulino Granero, el concejal de Cultura del ayuntamiento de Roquetas de Mar y exjugador de voleibol, Juan José Salvador, o el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Almería, Juan José Segura, entre otros representantes del mundo del deporte y de la sociedad almeriense.

Al final se ha establecido un coloquio en el que participaron algunos de los invitados. Este fue el caso de Sekou, que ha dado su opinión sobre un desagradable capítulo que experimentó en Fuenlabrada.

El delantero del Almería ha explicado que "son lances del juego pero mientras estoy calentando se refieren a mi persona discriminándome negro". "Les dije que no me parecía bien que se dirigiesen a mí en ese sentido, y la policía actuó y lo echaron del campo", ha indicado para añadir que el árbitro le "preguntó si quería que lo pusiera en el acta, pero no quiero generalizar porque son una o dos personas que sabes quiénes son y no creo que sea justo que ese comportamiento se atribuya a toda la afición del Fuenlabrada".