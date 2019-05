La Diputación de Almería aprueba destinar siete millones a una red de cajeros bancarios para pequeños pueblos

Publicado 17/05/2019 13:07:24 CET

ALMERÍA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación Provincial de Almería ha aprobado este viernes por unanimidad en sesión extraordinaria un gasto plurianual de 7.040.000 euros a ejecutar entre 2020 y 2027 para financiar el plan de lucha contra la exclusión financiera de los municipios del interior de la provincia, lo que permitirá la instalación de cajeros bancarios en los pueblos más pequeños para que sus vecinos puedan extraer e ingresar efectivo así como hacer frente al pago de recibos sin necesidad de desplazarse.

El presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, ha aplaudido la dotación económica para este programa "pionero" en Andalucía y en España, según ha remarcado, que tiene con fin último la lucha contra la despoblación de los municipios del interior.

Se trata así de "un paso más para que municipios Beires, Benitagla o Almócita puedan tener un cajero automático y que los vecinos puedan sacar, ingresar y transferir dinero y hacer gestiones con las administraciones. Estamos de enhorabuena", ha añadido García, quien ha recordado que este fue un compromiso que adoptó el equipo de gobierno que él preside desde el pasado mes de enero.

Tras felicitar a los diputados provinciales de Hacienda que han participado en el proyecto así como a los funcionarios de la institución, el portavoz del equipo de gobierno, Fernando Giménez, ha recordado que la Diputación hará frente "al cien por cien" de los gastos, de modo que los ayuntamientos únicamente quedarán obligados a facilitar un espacio físico en el que establecer el cajero y a sufragar los importes derivados del suministro eléctrico, lo que supone "una minucia en comparación con el servicio" que se ofertará a los vecinos.

La bancada socialista ha trasladado su apoyo a la dotación económica del plan, cuyas obligaciones de cara a futuras corporaciones, según ha aclarado Giménez, quedarán sujetas a los contratos y acuerdos que se fijen con la empresa que finalmente preste este "servicio público de mucha calidad".

El portavoz, quien ha recordado que el plan está pendiente de algunos "flecos" y contestaciones por parte de la Agencia Tributaria para su implantación, situará a la institución provincial almeriense en la "élite de las administraciones prestadoras de servicios de calidad", ya que entre otros servicios, dará facilidades a "las personas mayores que tienen que sacar su pensión" en los pueblos más pequeños.

"Estamos haciendo un verdadero programa de lucha contra la exclusión financiera que nos pone como paradigma de la inclusión", ha añadido el portavoz, quien ha destacado el papel de la institución a la hora de dar "igualdad de oportunidades" entre los ciudadanos y ofertar unos servicios que las entidades privadas "no quieren", "no pueden" o "no les interesa" prestar.

PLAN DE ASISTENCIA ECONÓMICA

Por otro lado, la corporación ha aprobado el Plan de Asistencia Económica a las entidades locales de la provincia para el año 2019. Se trata del primer plan de estas características que la Institución pone en marcha y, según ha destacado el portavoz, Fernando Giménez, es toda una muestra del compromiso provincial con la transparencia en la cooperación e inversiones que realiza en los 103 municipios para el impulso de actividades.

El plan cuenta con un presupuesto de 3.387.454,99 euros que se van a invertir en la provincia a través de transferencias de fondos y por ejecución directa. En concreto, las ayudas de Diputación se corresponden al Área de Presidencia, de Bienestar Social, Igualdad, Familia y Vivienda, de Cultura, de Deportes y Juventud, y de Régimen Interior.

Entre las líneas de subvenciones más cuantiosas se encuentran los 520.000 euros que la Diputación entregará a los municipios de menos de 1.000 habitantes a 10.000 euros por ayuntamiento; así como barredoras y dúmpers para los municipios de menos de 2.000 habitantes valorados en 500.000 euros. Del mismo modo, se van a invertir 655.000 euros en iniciativas sociales y de Igualdad; así como 1,4 millones de euros para financiar proyectos culturales y deportivos.

De forma paralela, el Pleno ha aprobado las bases y convocatoria de dos planes de asistencia económica que permitirán potenciar la eficiencia energética de los municipios de menos de 3.000 habitantes dotado con 1,1 millones de euros y un segundo plan para mejorar las infraestructuras sociales y de mayores de la provincia de Almería en municipios de menos de 10.000 habitantes, con 200.000 euros.

Sobre este último plan, el portavoz del grupo del PSOE en la Diputación, Juan Antonio Lorenzo, ha instado al equipo de gobierno reconsiderar el importe tras opinar que la convocatoria cuenta con "poco dinero" para el número de municipios que pueden aspirar a acogerse al plan, así como dar una mayor plazo para la presentación de las memorias valoradas, ante lo que el diputado provincial de Fomento, Óscar Liria, ha apuntado la posibilidad de ampliar a 20 días hábiles el periodo para cumplimentar los trámites.

MÓNICA NAVARRO, NUEVA DIPUTADA

Por otro lado, la concejal de Huércal-Overa Mónica Navarro ha tomado posesión como diputada provincial del equipo de gobierno en la sesión extraordinaria en sustitución de Guillermo Casquet, quien abandonó el pleno por motivos personales.

El presidente ha dado la bienvenida al órgano Pleno y ha deseado en nombre de todos los miembros de la Corporación mucha suerte y aciertos en su labor como diputada provincial tras el juramento, al que han asistido la delegada de la Junta en Almería, Maribel Sánchez, y el diputado nacional, Juan José Matarí.

El Pleno también ha dado cuenta de la aceptación del régimen en dedicación exclusiva del diputado provincial Álvaro Izquierdo, quien tomó posesión en sustitución de Manuel Alías y quien asume las competencias en Hacienda en el equipo de gobierno.