Gabriel Amat dimite como presidente de Diputación de Almería y diputado provincial por "motivos personales"

Gabriel Amat ha presentado su dimisión oficial como presidente de la Diputación de Almería y diputado provincial por "motivos personales", mediante una moción de urgencia en el último pleno del año celebrado en la institución provincial este sábado, en el que también se han aprobado los presupuestos para 2019.

Amat ya había adelantado hace unos meses que dejaría el cargo para dedicarse en exclusiva al Ayuntamiento de Roquetas de Mar, del que es alcalde, de cara a las elecciones municipales del próximo mes de mayo, y anunció que la decisión se haría efectiva tras la aprobación de los presupuestos de la Diputación de Almería. Ha sido este sábado, en sesión plenaria, cuando ha hecho efectiva su renuncia, por lo que a partir de enero será el actual vicepresidente primero, Javier Aureliano García, quien lo releve en el cargo.

Amat ha declarado que ha sido para él "una gran satisfacción haber presidido la Diputación de Almería durante siete años y medio", y ha agradecido "a alcaldes, alcaldesas, concejales y a toda la provincia la confianza" depositada en su persona durante este tiempo. También se ha disculpado por "si en algún momento he fallado, también a la oposición".

El hasta hoy presidente de la Diputación ha asegurado que sólo le ha "movido" una idea en este tiempo, la de "lograr que esta provincia hoy esté mejor que hace siete años y medio, que esta casa que es la Diputación esté mejor, y creo que los números ahí están".

"Me voy con los deberes hechos pero no sería posible si no hubiera tenido dos grandes equipos de gobierno, el de antes y el de ahora, porque los éxitos no vienen porque yo haya sido presidente, sino porque cuando se trabaja en equipo, se funciona", ha señalado.

Entre sus objetivos, Amat ha destacado la intención de "trabajar y ayudar a quien más lo necesita, buscando la forma más adecuada para todos", y apostando por "hacer un equilibrio en la provincia", algo que espera que continúe prevaleciendo en la nueva corporación para "que la provincia de Almería sea cada día más grande".

Amat ha recordado que el agua ha sido una cuestión "fundamental" en sus políticas, y ha valorado la consecución de "grandes objetivos para que lo que se perdió un día, que fue el Plan Hidrológico Nacional, hoy haya otras soluciones, porque agua tiene que tener la provincia, ya que de ella beben la agricultura y el turismo".

Además, ha asegurado que "donde esté, siempre tendréis el apoyo de Gabriel Amat para ayudar y colaborar en todo lo que sea bueno para la provincia", y ha añadido que "aunque ahora vienen políticas diferentes, porque así lo han querido los ciudadanos, sólo pido al gobierno que esté que no se olvide de Almería, que bastante olvidada ha estado por todos los gobiernos y no se puede permitir más que cualquier administración, sea del partido que sea, no cuide de una tierra que se ha hecho a base de esfuerzo y trabajo".

Amat ha cerrado su discurso deseando "un próspero 2019, que será un año apasionante, de esfuerzo y trabajo para que cada día tengamos más empleo, con más esfuerzo de las administraciones, porque todavía hay mucha gente que no tiene la posibilidad de trabajar y dar a sus familias estabilidad económica".

LA DESPEDIDA DE LA CORPORACIÓN PROVINCIAL

En medio de una gran ovación de todos los miembros de la Corporación Provincial y del Salón de Plenos, en el que ha estado presente también su familia, Amat ha cerrado su etapa en la Diputación de Almería, siete años y medio después de su investidura como presidente en el año 2011.

El portavoz del PP, Javier Aureliano García, en su última intervención como tal, ya que será quien "por decisión del presidente Gabriel Amat" asuma el liderazgo de la Diputación de Almería a partir de ahora, ha agradecido "en nombre de todos los miembros del equipo de gobierno, de los asesores y del personal de confianza" el "placer que ha sido trabajar al lado de una persona admirable".

"Te admiramos por tu honradez, sacrificio y trabajo, porque tratas a todos por igual, porque nos has hecho ver el camino para que la provincia mejore", y ha apuntado que "si no fuera por la familia que tienes, a la que también tenemos que agradecer mucho, no habría sido posible trabajar así contigo, ya que has faltado con ellos por trabajar con nosotros y por la provincia", ha subrayado.

García también ha añadido que Amat "ha sido perseguido e injuriado únicamente por ser presidente de la Diputación", y que "el sacrificio tuyo y de tu familia en pos de la provincia ha sido inconmensurable. Has dado los mejores años de tu vida por la provincia". "Siempre serás el presidente por tu quehacer y por todo lo que nos has enseñado", ha concluido.

Desde la oposición, también han querido despedir a Amat de la Diputación Provincial "sin hacer valoraciones políticas", para desearle "lo mejor en lo personal".

Juan Antonio Lorenzo, portavoz del PSOE, en nombre de su grupo, ha declarado que "aunque hemos tenido visiones distintas de la provincia, ambas respetables, hemos intentado hacer prevalecer la nuestra sin faltarle el respeto, aunque si alguna vez lo hemos hecho, le pido perdón".

Además, Lorenzo ha asegurado que tiene "una buena sensación personal de haberle conocido" y se queda con "una buena visión de su parte personal, aunque no hayamos compartido opiniones en la política", para lo que ha deseado "suerte" en este nuevo camino, "disfrutar de la familia y que su futuro político sea lo que deseen los roqueteros".

María Jesús Amate, de IU, ha apuntado que "aunque las diferencias políticas las vamos a tener siempre, en lo personal, le deseo lo mejor. En estos años que llevo de diputada provincial, no tengo queja de usted a nivel personal, así que espero que la nueva vida que comienza en este 2019 sea más tranquila y le vaya lo mejor posible".

Roberto Baca, de Ciudadanos, ha añadido que espera "que le vaya bien" y que "la Diputación mejore en estos cinco meses con el cambio de presidencia porque para eso se han aprobado unos presupuestos y se ha trabajado estos años". "Ha sido un placer, en algunos momentos, trabajar con usted", ha apuntado.