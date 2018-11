El pleno de la Diputación aprueba dos mociones de apoyo a los trabajadores de Cemex en Gádor

Actualizado 31/10/2018 15:43:24 CET

ALMERÍA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Almería ha aprobado, en la sesión ordinaria de este miércoles, dos mociones de apoyo a los trabajadores afectados por el anuncio de Cemex del cierre de su fábrica de Gádor: una presentada por el equipo de gobierno del PP y otra por IU. No ha prosperado la moción en el mismo sentido presentada por el PSOE.

El PP ha incluido su propuesta de "apoyo al mantenimiento de la actividad de Cemex en Gádor" dentro de los puntos del orden del día, aunque se ha debatido como moción por unanimidad. Antes del debate, la oposición ha pedido que se votasen juntas las tres "iniciativas similares y en el mismo sentido" presentadas al Pleno para extender "una declaración institucional conjunta" de la Diputación de Almería. Sin embargo, no se ha alcanzado el consenso y, finalmente, se han debatido y votado cada una de las propuestas relacionadas con la cementera de manera individual.

La moción del PP ha sido "la misma que se ha presentado y se ha aprobado por unanimidad en el Ayuntamiento de Gádor, el de Benahadux y la Mancomunidad del Bajo Andarax, además de haber sido consensuada con los propios trabajadores", ha defendido el portavoz del equipo de gobierno, Javier Aureliano García. Por ello, ha pedido al resto de partidos su apoyo a la propuesta presentada, sin modificar ninguno de sus puntos, ante lo que IU se ha abstenido. La moción ha sido respaldada por el PP, PSOE y Cs.

En ella, se ha defendido la "solidaridad con los trabajadores de Cemex" y se ha instado a la compañía a "mantener en funcionamiento la fábrica de Gádor y los puestos de trabajo", solicitando a la Junta de Andalucía al Gobierno central "mediación" para garantizar el empleo en la zona. Además, se ha instado al ejecutivo andaluz a que "en caso de cierre, desarrolle un plan de empleo en la zona".

Los puntos polémicos para los grupos de la oposición han sido los referentes a "instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para que dé a Cemex las máximas facilidades para el desarrollo de su trabajo, eliminando las trabas burocráticas en la Autoridad Portuaria y Medio Ambiente", y a que "las autoridades competentes" den "protección jurídica" a la compañía "para garantizar su negocio".

El portavoz de Cs, Roberto Bacca, ha pedido "dejar a un lado la guerra de siempre entre PP y PSOE" para alcanzar un consenso y "que todos los que tengan que ver con Cemex se pongan el mono de trabajo para solucionar este problema". En la misma línea, María Jesús Amate, portavoz de IU en la Diputación Provincial, ha asegurado que lo correcto en este tema era "ir todos unidos y salir de este pleno con una moción institucional de apoyo a los trabajadores", dejando a un lado "asuntos que desvían a temas que no proceden" porque "todos estamos en contra del cierre".

García ha declarado que "el equipo de gobierno no entiende por qué no es institucional esta propuesta, cuando cualquier trabajador estaría de acuerdo con esta moción" y ha criticado al resto de fuerzas de "hacer política" con el problema de Cemex, ya que la moción del PSOE, que ha sido rechazada con los votos en contra de los diputados populares, pedía la derogación de la reforma laboral de 2012 como causa principal del ERE planteado por la compañía.

El portavoz popular ha afirmado que "se están poniendo sobre la mesa alternativas, propuestas para desmontar los argumentos de Cemex para evitar el cierre, porque la fábrica es viable y no queremos llegar al ERE". Además, ha hecho hincapié en que la propuesta presentada por el equipo de gobierno "es la moción de los trabajadores, no del PP".

Las iniciativas de apoyo a los empleados de la fábrica de Gádor presentadas por PSOE e IU se han debatido en el apartado de mociones aunque han ido en el mismo sentido y se ha seguido defendido "retirar" la propuesta del PP para elaborar una declaración institucional entre los cuatro grupos políticos que conforman la Diputación de Almería.

Finalmente, IU ha sacado adelante su propuesta para "instar a Cemex a mantener su fábrica de Gádor y replantearse el ERE; e instar a la Junta de Andalucía y al Gobierno central a acometer las acciones necesarias para evitar el cierre de la empresa y la presentación del ERE"; mientras que el PSOE, que pedía a los partidos con representación en el Congreso de los Diputados la derogación de la reforma laboral de 2012. Una demanda que el PP ha considerado como "una oportunidad de sacar tajada y hacer política con el drama de las familias afectadas por el cierre de Cemex en Gádor".

Juan Antonio Lorenzo, portavoz del PSOE, ha terminado su intervención en estos debate pidiendo "perdón por este diálogo de sordos y por no haber alcanzado un acuerdo". Además, ha asegurado que su formación no ha querido "hacer política, sino discutir cosas con las que no estamos de acuerdo", aunque seguirán "apoyando a los trabajadores y luchando contra el cierre".

OTROS ASUNTOS

El pleno de este miércoles en la Diputación de Almería también ha servido para dar luz verde, con unanimidad, al manifiesto del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, elaborado con el consenso de las ocho diputaciones andaluzas. Un documento que se difundirá a todos los municipios y asociaciones de mujeres de la provincia.

Desde IU, han destacado que "por primera vez, este manifiesto no se centra sólo en el hecho final de la violencia que se ejerce sobre las mujeres, sino que también se pone el foco en la educación, hablando también de la pornografía, muy instalada en la sociedad, pero que traslada a los jóvenes unos estereotipos de fuerza y dominación ejercidos sobre la mujer". Así, Amate ha señalado la necesidad de "combatir la violencia de género desde la raíz del problema, apostando por una educación afectivo-sexual" y de contar con "más inversión en materia de igualdad" en las administraciones públicas.

Por otro lado, se ha quedado sobre la mesa, "para trabajarla de manera conjunta y mejorarla", la moción de Ciudadanos que planteaba el desarrollo, por parte de la Diputación de Almería, de una "ordenanza del cine" para conseguir "agilizar los rodajes, eliminando trámites burocráticos con una ventanilla única, y reduciendo los costes".

El diputado provincial de Cultura, Antonio Jesús Rodríguez, ha explicado que son los municipios los que tienen la competencia para elaborar ordenanzas propias de cine y que ya se negaron a que la Diputación Provincial plantease una "ordenanza tipo", y ha señalado otras carencias en la moción defendida por Bacca, aunque ha asegurado que se sentarán a trabajar para seguir impulsando el sector audiovisual almeriense.